小男孩被撞倒大哭！　張杰抱起「摟懷中安慰」還幫討公道

記者傅家妤／綜合報導

大陸歌手張杰與老婆謝娜7年，在去年2約迎來雙胞胎女兒跳跳、俏俏，正式升格成為爸爸。近日他現身大陸央視春晚彩排活動，引來許多民眾跟拍，沒想到期間一名小男孩在混亂中被撞倒，他隨即把小男孩抱在懷中安慰，還叫住了撞倒該小男孩的攝影師，要對方回來道歉，非常暖心。

▲看見小男孩被撞倒大哭，張杰立刻抱起緊摟入懷安慰。（圖／翻攝自微博／張杰、《新浪綜藝》）

張杰2日為大陸央視表演活動彩排，期間他在後台準備轉場到下一個表演場地時，被不少工作人員、民眾團團圍住，而一名攝影師為了搶拍他，在混亂中不小心撞到了一名小男孩，眼看小男孩被撞倒後不斷大哭，張杰隨即抱起該小男孩，緊緊摟在懷中安慰。

▲張杰一邊護著小男孩，一邊要攝影師回來道歉。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）

隨後，張杰還特別叫住了該名攝影師，要對方回來向小男孩道歉，語氣雖然沒有很嚴肅，卻十分堅定，該名攝影師隨即走回來，輕撫小男孩並鞠躬道歉，期間張杰也不斷安慰著小男孩：「沒關係，好了，好了，不哭了，不哭了！」在看到小男孩哭聲漸小，他才交還給對方的家人，還不斷地幫該攝影師說「不好意思」，非常溫柔且暖心。





▲看到小男孩停止不哭，張杰才放心地笑了。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）

不少粉絲在看完該段影片後，紛紛大讚張杰非常溫柔，「張杰不只歌聲有愛，為人也入此溫柔、善良、暖心，真的好棒啊」、「張杰哥哥真的好暖心啊」，掀起不少熱議。

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