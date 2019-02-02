黃明昊機場被包圍　粉絲搶拍…下秒「手機被助理打掉」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男偶像黃明昊（Justin）為男團「NINE PERCENT」和「樂華七子NEXT」的一員，雖然年僅17歲，但已經擁有超高人氣。近日他現身機場，吸引不少粉絲前往接機，沒想到期間他身邊的助理，疑似不滿粉絲一路貼超近跟拍，直接出手打掉該粉絲的手機，還大聲怒斥：「讓開！」

▲黃明昊現身機場吸引大批粉絲前往接機。（圖／翻攝自微博／黃明昊）

從網路上曝光的影片中可以見到，當天黃明昊身穿卡其色長外套，被接機粉絲團團圍住，大家爭相拍攝，身穿黑色羽絨服的助理在前方幫忙開路，走到一半，該助理疑似被女粉絲擋住去路，出聲警告：「摔了啊，要不要了？」就直接出手拍掉該女粉絲的手機，粗魯舉動掀起不少熱議。

▲粉絲手機被黃明昊助理拍掉。（圖／翻攝自微博／娛樂日爆社）

不少網友在看了該影片後，紛紛為該粉絲打抱不平，「再怎麼樣，都不能摔別人的東西啊」，有人認為黃明昊工作人員的舉動，雖然有點過於激烈，但那是助理的問題，不應該責怪黃明昊，掀起了不少熱議。

隨後有粉絲跳出還原事情經過，解釋當天黃明昊被接機粉絲團團圍住，根本動彈不得，助理一開始也一直要求大家保持距離，但因該名女粉多次把手機貼到黃明昊的面前，對著他的臉狂拍，「還擋藝人的路走了幾百米，影響機場秩序，助理一直勸不聽，最後忍耐極限，才發生了過激行為。」

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▲有目擊網友跳出重述事情經過。（圖／翻攝自微博／黃明昊）