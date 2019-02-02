ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃明昊機場被包圍　粉絲搶拍…下秒「手機被助理打掉」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男偶像黃明昊（Justin）為男團「NINE PERCENT」和「樂華七子NEXT」的一員，雖然年僅17歲，但已經擁有超高人氣。近日他現身機場，吸引不少粉絲前往接機，沒想到期間他身邊的助理，疑似不滿粉絲一路貼超近跟拍，直接出手打掉該粉絲的手機，還大聲怒斥：「讓開！」

▲▼黃明昊。（圖／翻攝自微博／黃明昊）

▲黃明昊現身機場吸引大批粉絲前往接機。（圖／翻攝自微博／黃明昊）

從網路上曝光的影片中可以見到，當天黃明昊身穿卡其色長外套，被接機粉絲團團圍住，大家爭相拍攝，身穿黑色羽絨服的助理在前方幫忙開路，走到一半，該助理疑似被女粉絲擋住去路，出聲警告：「摔了啊，要不要了？」就直接出手拍掉該女粉絲的手機，粗魯舉動掀起不少熱議。

▲▼黃明昊。（圖／翻攝自微博／黃明昊）

▲粉絲手機被黃明昊助理拍掉。（圖／翻攝自微博／娛樂日爆社）

不少網友在看了該影片後，紛紛為該粉絲打抱不平，「再怎麼樣，都不能摔別人的東西啊」，有人認為黃明昊工作人員的舉動，雖然有點過於激烈，但那是助理的問題，不應該責怪黃明昊，掀起了不少熱議。

隨後有粉絲跳出還原事情經過，解釋當天黃明昊被接機粉絲團團圍住，根本動彈不得，助理一開始也一直要求大家保持距離，但因該名女粉多次把手機貼到黃明昊的面前，對著他的臉狂拍，「還擋藝人的路走了幾百米，影響機場秩序，助理一直勸不聽，最後忍耐極限，才發生了過激行為。」

►觀看粉絲手機被打掉影片請點這裡

▲▼黃明昊。（圖／翻攝自微博／黃明昊）

▲有目擊網友跳出重述事情經過。（圖／翻攝自微博／黃明昊）

推薦閱讀

江宏傑學霸「隱藏身分」曝光！　4職位全包下…網驚呆

《那年花開》胡杏兒懷二胎！　曬超音波照：豬寶寶加入

容祖兒真的分手了！　親口認「與劉浩龍6年情斷」

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

79歲吳耀漢腎衰竭！　每天「洗肚4次」全面停工

謝娜全素顏登外媒版面！　0偽裝站「國際巨星旁邊」

媽涉貪汙遭羈押4年　曲婉婷曝「最新進度」：心痛！

艾瑪史東認愛了！　掰了蜘蛛人3年…合體新男友高調放閃

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

卡古「整個月只有1通告」吳宗憲神救援：可以過年了！

正宮「感覺到孫其君劈腿」厭食暴瘦！　北京地鐵接電話崩潰痛哭

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃明昊, Justin, NINE PERCENT, 樂華七子NEXT

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 患病需終身換血…前女友悔婚「改愛好友」　男星6年逆襲求婚成功！
  2. 「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！
  3. 靠《娛百》翻紅！　陳零九公開「狼人殺」必勝秘技
  4. 酒駕累犯嗆「撞死就撞死了」　吳鳳痛罵：喝酒開車明明等於想殺人
  5. 獲得超過300項大獎　《小繩子》用「善良」逼哭觀眾
  6. 獨厚台粉「加唱5夯曲」　Mr.Children承諾：我們會回來
  7. 黃明昊機場被包圍　粉絲搶拍…下秒「手機被助理打掉」
  8. 臉上刺青「一世代哈利肖像」　神隱3天…她露臉認了全是騙局！
  9. 明星高中YouTuber！「學霸技能」曝光..只看題目5字就知道答案
  10. 小珍出演！19歲「女版賈伯斯」生技創新史上最大騙局　海詐3000億

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366