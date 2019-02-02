ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

記者陳芊秀／綜合報導

選秀節目《青春有你》訓練生卡斯柏退賽了！他初登場時被天后蔡依林大讚，「他很不一樣，有很吸引我」，顏值和唱跳表演也備受期待，沒想到數天前驚傳退賽，1日公布的青春榜中，名字被註明「已退賽」，讓關注的粉絲大嘆「想投票給他也不行了！」

▲《青春有你》卡斯柏退賽。（圖／翻攝自微博） 

▲卡斯柏《青春有你》唯一一位平頭髮型的訓練生，1日確定退賽震撼陸網。（圖／翻攝自微博）

卡斯柏是近百名參賽者中，髮型是唯一的小平頭，自我介紹時還小撩一下蔡依林，成為節目開播時的一大亮點。他除了顏值、壯碩身材深具特色，還有唱跳實力，表演創作曲目時，令導師歐陽靖也跟著旋律舞動，同時在兩岸觀眾留下強烈印象，沒想到無預警退賽，據悉，他在第一期時名列第7，被視為高位退賽。

▲《青春有你》卡斯柏退賽。（圖／翻攝自微博）

▲青春榜已經無法投票支持，卡斯柏確定退賽。（圖／翻攝自微博）

退賽消息登上熱搜話題，卡斯柏1日晚間拍攝影片向大家道歉，「這段時間，辛苦大家了；未來的路，還希望可以有你們的陪伴，會嗎？ 」他也表示這次雖然短暫，但是未來的路還很長，「我會加倍努力，帶來更多好的作品給大家。」

▲《青春有你》卡斯柏退賽。（圖／翻攝自微博）

▲卡斯柏拍影片向支持粉絲道歉。（圖／翻攝自微博）

粉絲得知卡斯柏退賽相當難過，輪番留言「唉……我的平頭小哥哥」、「前一秒還在給卡哥投票，後一秒……我的卡哥呢」、「忽然失去了一大半的興趣」、「卡哥為啥退賽」、「casper是為數不多讓我覺得不娘，不油膩的，實力還不錯的選手。」

為什麼卡斯柏退賽？他被部分網友形容「節目中唯一有印象的訓練生」，開播沒多久就累積不少人氣，退賽原因眾多紛紜，包括28歲年紀比其他訓練生20出頭還大，也有人透露疑似是他不服賽制，引發網友要求製作單位出來說清楚。不過粉絲則呼籲不要過度揣測，雖然他未能在節目中爭取到出道機會，已經有不少人喊話跟隨到底。

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

青春有你, 張藝興, 李榮浩, 蔡依林, 卡斯柏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕
  2. 《青春》嘉羿晉級A班　蔡依林光看臉就融化：小甜心！
  3. 舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案
  4. 迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆
  5. 李佳歡《聲林》隱藏版「最後一首歌」讓李佳薇爆雞皮
  6. 放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」
  7. 《玩命關頭：特別行動》首支預告！巨石強森、傑森史塔森合體帥炸
  8. 朴有天清晰中文唱「62億票房」夯曲　粉聽哭讚：超有SENSE！
  9. 專訪／林育羣掰了7年伊林！　「砸200萬」只想做自己
  10. 陸版《藍色生死戀》許凱含淚下跪求婚！　預告噴3看點…網求孟美岐穿衣服

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366