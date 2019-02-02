撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

記者陳芊秀／綜合報導

選秀節目《青春有你》訓練生卡斯柏退賽了！他初登場時被天后蔡依林大讚，「他很不一樣，有很吸引我」，顏值和唱跳表演也備受期待，沒想到數天前驚傳退賽，1日公布的青春榜中，名字被註明「已退賽」，讓關注的粉絲大嘆「想投票給他也不行了！」

▲卡斯柏《青春有你》唯一一位平頭髮型的訓練生，1日確定退賽震撼陸網。（圖／翻攝自微博）

卡斯柏是近百名參賽者中，髮型是唯一的小平頭，自我介紹時還小撩一下蔡依林，成為節目開播時的一大亮點。他除了顏值、壯碩身材深具特色，還有唱跳實力，表演創作曲目時，令導師歐陽靖也跟著旋律舞動，同時在兩岸觀眾留下強烈印象，沒想到無預警退賽，據悉，他在第一期時名列第7，被視為高位退賽。

▲青春榜已經無法投票支持，卡斯柏確定退賽。（圖／翻攝自微博）

退賽消息登上熱搜話題，卡斯柏1日晚間拍攝影片向大家道歉，「這段時間，辛苦大家了；未來的路，還希望可以有你們的陪伴，會嗎？ 」他也表示這次雖然短暫，但是未來的路還很長，「我會加倍努力，帶來更多好的作品給大家。」

▲卡斯柏拍影片向支持粉絲道歉。（圖／翻攝自微博）

粉絲得知卡斯柏退賽相當難過，輪番留言「唉……我的平頭小哥哥」、「前一秒還在給卡哥投票，後一秒……我的卡哥呢」、「忽然失去了一大半的興趣」、「卡哥為啥退賽」、「casper是為數不多讓我覺得不娘，不油膩的，實力還不錯的選手。」

為什麼卡斯柏退賽？他被部分網友形容「節目中唯一有印象的訓練生」，開播沒多久就累積不少人氣，退賽原因眾多紛紜，包括28歲年紀比其他訓練生20出頭還大，也有人透露疑似是他不服賽制，引發網友要求製作單位出來說清楚。不過粉絲則呼籲不要過度揣測，雖然他未能在節目中爭取到出道機會，已經有不少人喊話跟隨到底。