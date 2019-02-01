渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星吳秀波因電視劇《軍師聯盟》走紅兩岸，不料2018年被爆和女星陳昱霖搞外遇，形象受到重創。他參加陸綜《王牌對王牌》預計1日上檔，不過播出前傳出畫面全被P掉，還有剪接師透露「P了3天3夜……」，引發網友高度關注。

▲吳秀波因《軍師聯盟》走紅兩岸，卻染上出軌醜聞。（圖／翻攝自微博）

據《新浪綜藝》官方微博透露，《王牌對王牌》將播出第4季內容，吳秀波是節目嘉賓之一，因為負面新聞太多，播出畫面除了被刪減，還被P消失。一個疑似剪接師的發文截圖在網路瘋傳，內容抱怨「總算是快弄完了，P了3天3夜應該是不仔細找都看不出來了，真的慘，怎麼剛入職就碰上這種事，唉，我盡力了。」

▲剪接師抱怨截圖，吳秀波陸綜畫面被P光。（圖／翻攝自微博）

事實上，吳秀波緋聞爆發初期，演出畫面並未受到影響，當時擔任《我就是演員》導師，當時畫面照常播出。不過2019年1月出軌事件仍繼續延燒，《王牌對王牌》臨時宣布節目延播，他另外擔任衛視春晚主持人，且節目已經錄製完畢，也正在研擬替代方案。

▲吳秀波是《王牌對王牌》嘉賓，首集畫面被刪光。（圖／翻攝自微博）

吳秀波除了消失小螢幕，連大銀幕露臉也受到阻礙。他主演電影《情聖2》原本排定春節大年初一上映，又提前1月24日，最後緊急撤檔，損失慘重，電影發行商之一向陸媒抱怨，「因為藝人一個人的負面行為，所有為項目辛苦付出的人都要陪著他一起買單。」