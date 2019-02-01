ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

噁心慎入！胡宇威《寒單》曝炸傷破皮照　爸爸嚇呆「高血壓飆升」

記者洪文／綜合報導

賀歲片《寒單》為台灣首部以「台東炸寒單」元宵習俗為文本的電影，為了如實呈現「炮炸寒單爺」電光石火的震撼盛況，除了兩大男主角胡宇威與鄭人碩親自上陣被炸，後期炮炸特效鏡頭更多達300顆，電影中的4角關係胡宇威、鄭人碩、小薰(黃瀞怡)與林予晞，分別承受了炮炸的傷害與過去的傷痕。

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》傷妝。（圖／想亮影藝提供） 

▲胡宇威《寒單》傷妝仿照真實傷疤照。（圖／想亮影藝提供）
  
導演黃朝亮依照4位年輕主演的人物設定，設計了不同的印記與傷疤，胡宇威在電影中被炸傷右手臂，留下一大塊的傷疤，特化造型組參考了導演黃朝亮親自上去炸寒單所留下的傷疤照作仿妝，粉絲在映後座談紛紛都會提問他「痛嗎？」，甚至有粉絲看完電影後遲遲留在位置上啜泣停不住。

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》傷妝。（圖／想亮影藝提供）

▲胡宇威傳這張照片給爸媽。（圖／想亮影藝提供）

胡宇威自爆，當時一時興起，惡作劇傳了炸傷破皮照給爸媽，嚇得爸爸高血壓驟升，忍不住對他飆了一連串髒話。鄭人碩在電影中被炸斷4根手指，他必須先用膠帶將完好的手指纏起來再貼上特製的人工假皮，「因為是我慣用的右手做斷指，每天都要練習用左手作平常會做的事情。」電影中他更要帶著刺青與斷指去游泳，為了連戲得不停做修補，吃盡苦頭。

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》傷妝。（圖／想亮影藝提供）

▲鄭人碩《寒單》拍攝前畫上傷妝、刺青。（圖／想亮影藝提供）
  
此外，林予晞被炸得最慘，光是化特效傷妝就耗費16小時，為了呈現體無完膚的狀態，身上僅穿一件小可愛，漸漸覆蓋上大面積的人工皮後也限制了她的行動，後來她索性連廁所都不上了，相當敬業。林予晞心有餘悸說：「從以影來最大犧牲。」更有工作人員看到完妝後的她，現場忍不住哭了出來，導演黃朝亮表示相當心疼，「你明明知道那是假的，可是看到一個女孩子傷成這樣，你眼眶都會紅。」

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》傷妝。（圖／想亮影藝提供）

▲林予晞《寒單》傷妝處理最久。（圖／想亮影藝提供）

小薰(黃瀞怡)則因有著悲慘、不為人知的過去，會慣性的割腕自殘，她自嘲手上有很多條「地平線」。導演黃朝亮大讚4位年輕主演的表現，「電影裡特效跟刺青很花功夫，感謝我的主演們如此辛苦又如此敬業完成這部作品。」
 
《寒單》上映10天，全台票房2500萬，導演黃朝亮與演員全力衝刺票房，電影上映前後已累積了125場映前映後座談，黃朝亮表示：「年前這麼忙大家還願意抽空到電影院支持，實在很感心，返鄉後請帶著爸媽一起進戲院，相信看完《寒單》會帶給你們全家滿滿的愛。」

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

推薦閱讀

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

寒單, 胡宇威

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 噁心慎入！胡宇威《寒單》曝炸傷破皮照　爸爸嚇呆「高血壓飆升」
  2. 台北街頭小女孩「望著蘑菇湯沒錢買」　男歌手帥氣結帳！
  3. 韓星3、4月輪流登台　「霸氣本部長」成勛+B1A4師弟會粉絲
  4. 郭彥均堅持「年夜飯回娘家吃」　貼心舉動護妻網讚：國民老公範本
  5. 新版《蝙蝠俠》誰來演？「天菜男神」高調自薦　網：很可以
  6. 人兒妹回來了！暉倪辦演唱會　創舉「單親媽媽一律半價」
  7. 直播主在ikea開直播大唱歌！另一頭觀眾「是莫文蔚本人」
  8. 《真寵》影評：導演最平易近人作品，卻又不失質感的宮鬥劇
  9. 三帥睽違四年《紅白》合體　畢書盡曝「只排練一次」
  10. 浩角翔起神助攻「整女粉絲」　下秒男友求婚全場噴淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366