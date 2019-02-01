噁心慎入！胡宇威《寒單》曝炸傷破皮照　爸爸嚇呆「高血壓飆升」

記者洪文／綜合報導

賀歲片《寒單》為台灣首部以「台東炸寒單」元宵習俗為文本的電影，為了如實呈現「炮炸寒單爺」電光石火的震撼盛況，除了兩大男主角胡宇威與鄭人碩親自上陣被炸，後期炮炸特效鏡頭更多達300顆，電影中的4角關係胡宇威、鄭人碩、小薰(黃瀞怡)與林予晞，分別承受了炮炸的傷害與過去的傷痕。

▲胡宇威《寒單》傷妝仿照真實傷疤照。（圖／想亮影藝提供）



導演黃朝亮依照4位年輕主演的人物設定，設計了不同的印記與傷疤，胡宇威在電影中被炸傷右手臂，留下一大塊的傷疤，特化造型組參考了導演黃朝亮親自上去炸寒單所留下的傷疤照作仿妝，粉絲在映後座談紛紛都會提問他「痛嗎？」，甚至有粉絲看完電影後遲遲留在位置上啜泣停不住。

▲胡宇威傳這張照片給爸媽。（圖／想亮影藝提供）



胡宇威自爆，當時一時興起，惡作劇傳了炸傷破皮照給爸媽，嚇得爸爸高血壓驟升，忍不住對他飆了一連串髒話。鄭人碩在電影中被炸斷4根手指，他必須先用膠帶將完好的手指纏起來再貼上特製的人工假皮，「因為是我慣用的右手做斷指，每天都要練習用左手作平常會做的事情。」電影中他更要帶著刺青與斷指去游泳，為了連戲得不停做修補，吃盡苦頭。

▲鄭人碩《寒單》拍攝前畫上傷妝、刺青。（圖／想亮影藝提供）



此外，林予晞被炸得最慘，光是化特效傷妝就耗費16小時，為了呈現體無完膚的狀態，身上僅穿一件小可愛，漸漸覆蓋上大面積的人工皮後也限制了她的行動，後來她索性連廁所都不上了，相當敬業。林予晞心有餘悸說：「從以影來最大犧牲。」更有工作人員看到完妝後的她，現場忍不住哭了出來，導演黃朝亮表示相當心疼，「你明明知道那是假的，可是看到一個女孩子傷成這樣，你眼眶都會紅。」

▲林予晞《寒單》傷妝處理最久。（圖／想亮影藝提供）



小薰(黃瀞怡)則因有著悲慘、不為人知的過去，會慣性的割腕自殘，她自嘲手上有很多條「地平線」。導演黃朝亮大讚4位年輕主演的表現，「電影裡特效跟刺青很花功夫，感謝我的主演們如此辛苦又如此敬業完成這部作品。」



《寒單》上映10天，全台票房2500萬，導演黃朝亮與演員全力衝刺票房，電影上映前後已累積了125場映前映後座談，黃朝亮表示：「年前這麼忙大家還願意抽空到電影院支持，實在很感心，返鄉後請帶著爸媽一起進戲院，相信看完《寒單》會帶給你們全家滿滿的愛。」