浩角翔起神助攻「整女粉絲」　下秒男友求婚全場噴淚

記者許逸群／台北報導

《綜藝新時代》製作單位受到觀眾的委託，一位男觀眾希望浩角翔起能幫他向女友一起求婚，因為女主角正是浩翔的粉絲。為避免被發現這次的求婚行動，浩翔還特地穿上小豬偶裝，突如其來的驚喜，讓女主角感動不已，更讓現場的人都忍不住濕了眼眶。

▲▼浩角翔起助攻幫民眾求婚。（圖／民視提供）

浩翔不僅變裝，並且讓其他藝人們臨時主持一個假的戀愛節目，看似隨機在路上找情侶玩默契大考驗，但其實一切都在掌控之中。女主角傻傻地被矇住了眼睛，到最後一刻開眼罩看到浩翔站在她前面時，表情更是瞬間呆掉與驚喜，之後男主角進場求婚，讓現場瞬間都是粉紅泡泡，相當感人。

除了精彩的求婚企畫，這回還來到中臺科大，與同學們進行用小腹骰骰子。浩子費盡心思想要讓骰子點數變大點，沒想到忙了老半天還是白費工，讓他氣得在地上打鬧，直說：「我不依阿！」讓全場笑到不行。搞笑的是，浩子在過程中還不小心將骰子砸到夢多的「小多多」！

接下來節目邀請到曾擔任聯合公園、女神卡卡等的國際巨、與政商名流的貼身保鑣教練，來教藝人們實用的防身術，曾經為跆拳道國手的夢多看到沙包也不禁腳癢了起來，立馬秀了幾招，帥氣的踢法讓女藝人尖叫連連，但沒想到一結束就破功，夢多趕緊扶著腰休息。