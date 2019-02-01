《玩命關頭：特別行動》首支預告！巨石強森、傑森史塔森合體帥炸

記者洪文／綜合報導

《玩命關頭》外傳電影《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）首支預告1日出爐，巨石強森（Dwayne Johnson）、傑森史塔森（Jason Statham）過去一正、一反的角色，現在卻要組隊合作，在一起打擊共同的敵人的同時，又會出現互相惡整的情況，掀起網友暴動：「帥到爆炸！」

▲《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／翻攝自EW）



這次預告主要介紹路克哈柏、戴克蕭兩個一正、一反的角色，破天荒一起合作的原因，原來是有個號稱「刀槍不入」的大壞蛋布列斯頓。雖然是外傳電影，《玩命關頭》系列過往的刺激鏡頭也沒有少，不管是街頭追逐當中跑車從大貨車底部驚險穿過，或是開著大車衝出大樓的畫面，相當刺激。

路克哈柏、戴克蕭兩個一正、一反之間的互動，就是這次外傳電影《玩命關頭：特別行動》的最大亮相，像是預告最後李人一起衝到大樓窗戶邊緣，哈柏立刻沿著繩索跳樓下去追補壞人，傑森史塔森卻耍賤沒有一起跳下去，而是選擇旁邊的電梯下樓，看著對方冒著生命危險與壞人廝殺，笑爆網友。

▲《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／翻攝自巨石強森IG）



對於路克哈柏和戴克蕭的關係，巨石強森曾透露，2個角色在出身、興趣、人生態度、價值觀都相差許多，就算不甘願，仍是被彼此吸引，最後走在一起，雖然看不慣彼此，仍會支持對方，但他們嘴巴上絕對不會承認這一點。

值得一提的是，傑森史塔森飾演的戴克蕭為歐文蕭的親哥哥，為了替弟弟報仇，在《玩命關頭6》結尾現身客串，撞死了韓哥，在第7集成為主要反派，但在第8集中已經有明顯洗白的意味，甚至和主角團隊合作，而在外傳中，將會和巨石強森一同打擊敵人。

▲《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／翻攝自網路）



《玩命關頭：特別行動》由《死侍2》導演大衛雷奇執導，《玩命關頭》系列編劇克里斯摩根操刀劇本，並由「哈柏斯」巨石強森、「戴克蕭」傑森史塔森主演，《雷神索爾》伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）飾演反派「布列斯頓」；《不可能的任務：全面瓦解》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）飾演蕭的妹妹「Hattie Shaw」，也是軍情六處的菁英特工；艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez）飾演「Madam M」。

《玩命關頭：特別行動》將於8月2日北美上映。