遭親生母虐打鼻骨碎裂　篠崎泫哀痛：我是她的厄運

圖文／鏡週刊

近來虐童案頻傳，中天《麻辣天后傳》明（31）日播出主題「你的拳頭毀了我的家庭，那幾年我一直在忍受著家暴！」邀請藝人楊麗菁、謝麗金、蔡湘宜、篠崎泫分享遭遇家暴及言語暴力的經歷，呼籲受害人勇敢站出來，保護自己和家人。

謝麗金從小目睹媽媽長期被爸爸家暴，以前蒐證困難，只能靠自己的力量阻止，四歲時就曾拿著掃把保護媽媽，她無奈表示：「小時候無力維護媽媽，只能到處講，只要我媽被我爸打，就會到處跟別人說。」謝麗金說，當時爸爸只要心情不好就會打媽媽，例如看到媽媽看其他男人講話，會把媽媽抓起來往牆壁丟，再用拳頭爆打，媽媽常被打到要躺在床上，休養3至5天。

謝麗金沉痛說，以前的年代認為「家暴」是家務事，為了小孩也不敢去驗傷，「媽媽有次抱著哥哥、姐姐想跳河自殺，但為了孩子不忍心，放不下孩子。」直到他們離家上國中，媽媽終於受不了爸爸施暴，在她們的幫助下，逃家上台北工作，當家庭幫傭，還怕她們姊妹倆沒錢上學，定期寄錢給她們，卻不小心被爸爸發現，爸爸還租車連夜北上，抓她當人質，跑去媽媽工作的地點找人，謝麗金說：「爸爸要我跪在門口，逼媽媽出來，好在媽媽幫傭的那戶人家很幫忙，說媽媽已經辭職，爸爸盧了一、二個鐘頭才放棄。」她坦言這些經驗，讓她對男人始終有不信任感，且以前常半夜聽到爸媽爭吵，至今晚上仍不易入睡。

楊麗菁曾被前男友言語暴力及騷擾，交往期間她正修習EMBA課程，只要跟其他男人合照，對方就會生氣，甚至跑去學校站崗，她受不了如此的精神壓力，要求分手，沒想到對方開始半夜狂按她門鈴，恐嚇說要潑酸，甚至自己向媒體投書，營造他們倆分分合合的假象，企圖讓她拿不到保護令，她一回國就立刻決定向對方提告，楊麗菁說：「後來才知道對方謊報學歷參加選舉，我曾經很沮喪為什麼會發生這樣的事，後來覺得是老天爺給的功課，如果不是我，這些事情不會被披露。」

日台混血的Twinko成員篠崎泫，從小遭親生媽媽虐打，曾被抓去撞牆，撞到鼻骨碎裂送醫，她表示：「從有記憶以來都在被打，曾經問過媽媽為什麼要打我，她說那時候有躁鬱症，我一出生她就跟爸爸離婚，事業也不順，認為我是她的厄運。」因為親生媽媽對她很冷漠，一度以為保母才是媽媽，後來她被寄養在其他家庭，卻再度遭到養父母虐待，被吊起來用水管抽打，後來才被外婆接回，令在場來賓聽了心疼不已，篠崎泫有感而發表示：「我18歲前都是寄人籬下，很多人說在不正常環境長大的小孩，會走偏、變化，但要成為什麼樣的人，自己可以決定，處在一個不好的環境，還是可以用自己的力量，成為一個好的人。」

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