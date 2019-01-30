李四端讚「酷酷嫂」人氣旺　馬英九爆：選前曾怕她取代

記者林彥君／台北報導

前總統馬英九日前上wintv《四端紅人會》，主持人李四端提到最佳賢內助周美青（酷酷嫂），直白說「台灣人對美青姐的好感與好奇，可能更勝過你。」馬前總統笑稱「這我早就知道，2008年那次選舉，很多人都說比較支持你太太，那時候快要選舉時，我很害怕國民黨把我換掉。」

▲前總統馬英九日前上李四端的節目。（圖／win tv 提供）



馬前總統在書中提到周美青名言「餵豬不如餵馬」，馬前總統還苦笑說，曾有次寵物馬小九開心地吃狗食，他湊上前看看，卻被馬小九狂吠，馬前總統內心不甘受辱，對著馬小九說：「你要搞清楚，我是中華民國總統，我不會來跟你搶狗食。」他自嘲，雖然曉以大義，但效果不佳，太座還說「你以後少來碰狗。」

▲前總統馬英九日前上李四端的節目。（圖／win tv 提供）

李四端問及，柯文哲和韓國瑜兩位非典型政治人物，未來是否成為主流？馬前總統表示，從柯家軍的陳思宇低票落選、柯市長力挺的新竹縣長候選人徐欣瑩落敗，證明白色崛起不一定會是主流，「無黨無派並非會是永久現象」；而韓國瑜並不是非典型政治人物，韓國瑜很有魅力，馬也直言：「若2008年有這樣的對手，半夜會睡不著覺。」

▲前總統馬英九日前上李四端的節目。（圖／win tv 提供）

馬前總統透露，卸任後肩上責任雖已卸下，但依舊擔心國家發展，甚至連在游泳時都還在想兩岸問題，他不諱言：「很願意跟蔡總統再次見面」可以彼此交換執政意見。外界更關注馬前總統的未來及是否再戰2020，馬前總統這回反倒是在節目中說清楚講明白，節目2月16日播出。