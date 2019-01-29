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納豆被迫吃「發酸餿水飯」　歐漢聲很愧疚：他是受害者

記者洪文／綜合報導


藝人歐漢聲29日晚間出席《瘋狂電視台瘋電影》首映會，一看到納豆就激動擁抱。原來納豆在電影中飾演嗜錢如命又貪吃的電視台總經理，時常一邊刁難歐漢聲一邊吃飯，其中一場戲，導演與歐漢聲因求好心切，在高溫下拍攝超過8小時，納豆為了連戲必須吃著早己發酸的便當演出，敬業的精神讓歐漢聲內心愧疚不己。

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》首映會。（圖／華納兄弟提供）

▲《瘋狂電視台瘋電影》首映會。（圖／華納兄弟提供）

導演謝念祖在《瘋狂電視台瘋電影》拍攝現場多次要求歐漢聲要收起綜藝本性，盡情挖掘自我內心去演出。歐漢聲坦言：「要完全收起綜藝魂真的不容易，納豆就是切身的受害者，因為我的緣故要吃餿掉的便當！」

原來有一場納豆必須邊吃便當邊數落歐漢聲的戲，因為歐漢聲會忍不住被納豆的機車的搞笑演出帶動情緒，在導演一次次的調整下，納豆為了連戲重複吃一樣的便當，後來拍攝超過8小時，高溫下便當早己酸掉！面對歐漢聲的愧疚，納豆大方回應：「只要為了電影好，一切都值得的！」

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》首映會。（圖／華納兄弟提供）

▲《瘋狂電視台瘋電影》首映會。（圖／華納兄弟提供）

此外，《瘋狂電視台瘋電影》集結主播群包括岑永康、張珮珊、張宇、張旭嵐、李正文、王又冉、李猶龍、林莉婷、拉娃谷幸等，甚至要求岑永康代發通告，讓他苦笑：「這次發通告是為了測試自己在主播圈的人緣好不好？出乎意料地在1個小時內就為電影召集來自各家電視台的前主播好手！」

知名新聞主播盛竹如客串演出主播，更重現他過去擔任主播播報的重大新聞「台北動物園搬家」的新聞畫面，特地對外徵求素人演員演出「盛竹如年輕版」，透過層層篩選下挑出超級像年輕時的盛竹如演員，讓電影裡神奇出現80歲的盛竹如看著40來歲的盛竹如報新聞的逗趣畫面。

《瘋狂電視台瘋電影》首映會包括監製葉如芬、王偉忠、導演謝念祖與演員歐漢聲、劉冠廷、納豆、顏正國、卓文萱，陳漢典、梁赫群、鄧安寧、張嘉雲（花花）、彭華幹、舞思愛、李明川、楊雄與難得躍上大銀幕的主播群-盛竹如、李濤、趙少康、蘭萱、李永萍等人齊聚現場，此外導演朱延平、王小棣、陳玉勳、卓立與邰智源、陳子強、黃鴻升等藝人也前來朝聖觀影。

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