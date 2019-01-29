《聲林》李佳歡從小冠上「李佳薇的妹妹」：自卑又受挫

記者林彥君／台北報導



選秀節目《聲林之王》人氣選手李佳歡是鐵肺歌手李佳薇的妹妹，李佳歡在家排行老么，有3個姊姊，3姊李佳薇不但在她唱歌給予指導，在課業上也非常照顧，李佳歡透露，曾有人對她說「妳的道路這麼平坦，都是姊姊鋪好的。」過去的努力卻沒被看見，讓她受挫又自卑。

▲《聲林之王》選手李佳歡。（圖／記者林敬旻攝）

來自馬來西亞的李佳歡從小名字和姊姊牽動在一起，國小一年級時，老師看到李佳歡的制服上的名字，還特地問「妳是不是李佳薇的妹妹？」李佳歡過去對自己沒自信，小時候唱歌被稱讚，會心想「一定是知道我姊姊是李佳薇，才會誇獎我。」

李佳歡說，姊姊唱歌厲害又學業優異，怕被跟姊姊比較，所以只敢說自己愛唱歌，不敢說會唱歌。李佳歡畢業於英國曼徹斯特大學法律學系，她透露在念書時因為課業壓力，會靠吃食物紓壓，當時爆肥10公斤，但不在意身材走樣，「我在國外，沒人知道我是李佳薇的妹妹，沒關係。」

▲《聲林之王》選手李佳歡。（圖／記者林敬旻攝）

畢業後她要家人給一年時間追逐音樂夢，於是報名《聲林之王》，在第一集演唱《寵兒》，當時心想「我唱完就要收拾行李，回馬來西亞考執照。」李佳歡一路破關斬將，唱出自己的風格，被導師蕭敬騰讚音質跟姊姊不同，導師林宥嘉誇獎「家裡可以有2個歌手。」還有觀眾私訊打氣，讓她信心大增，「幸福來得好突然！」

李佳歡笑說現在對名字和姊姊相連很釋懷，平時吃住都是靠姊姊，覺得有姊姊真好。之前和爸媽、姊姊一起吃飯，老闆會叫爸媽「明星爸媽」，李佳歡打趣說希望以後大家看到爸媽，可以稱呼是「佳歡爸媽」。爸爸以姊姊為榮，是李佳薇的鐵粉，李佳薇的任何文章都會轉分享，李佳歡自信說：「我爸最近比較忙了，有2個女兒的文章要看。」

▲《聲林之王》選手李佳歡。（圖／記者林敬旻攝）