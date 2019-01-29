憲粉注意！吳宗憲曝1500人想當員工　錄取條件是「這點」

記者林彥君／台北報導



綜藝天王吳宗憲（憲哥）今（29日）出席東森購物新春午茶暖心回饋幸運會員記者會，購物天后斯容擔任活動主持人，東森集團總裁王令麟出席。憲哥的公司推出許多產品在東森購物販售，他近期大力招募員工，透露有和圈內好友林瑞陽合作，笑說：「他繳了90幾億元的稅金，我們也有貢獻一點點。」

▲吳宗憲新春下午茶見面會。（圖／記者屠惠剛攝）

憲哥近日在台北面試5、600位員工，也在高雄開出500個職缺，全台約有1500人投履歷，他行程滿檔，馬不停蹄趕到各地面試。憲哥說公司開出2萬8000元底薪，但其實每位員工薪資都超過，「有個員工才21歲，上個月薪水領30萬元。」憲哥透露面試時會考量品格，「善良」是錄取的必要條件。

▲吳宗憲和斯容出席東森購物下午茶。（圖／記者徐文彬攝）

吳宗憲將在高雄開唱，Sandy因當天要去參加妹妹的畢業典禮所以會缺席。談到家人，憲哥提起兒子鹿希派今年大學念完3年就畢業，大學一年學費要300萬元，雖因「炸市府」言論繳交50萬元罰金，鹿希派提早完成學業，少念一年也讓憲哥省下250萬元學費。

憲哥說鹿希派之後要「將功贖罪」回台灣，把台灣音樂帶到新音樂市場，也希望大家可以支持兒子，「他沒有犯什麼錯，就是嘴賤，但有爸爸賤嗎？大家就原諒他吧！」

▲吳宗憲、王令麟和斯容出席東森購物下午茶。（圖／記者徐文彬攝）