獨／小玉「頭腦有毛病」爆憂鬱症：身體被鎖束縛⋯推小玉2.0

記者林彥君／台北報導



網紅小玉拍攝無厘頭的實驗性影片，吸引粉絲關注，頻道擁有百萬人次訂閱的高人氣。 小玉透露，隨著粉絲變多，欲望和得失心越來越重，他發現自己出現憂鬱症的症狀，「現在頭腦、心理有毛病，問過憂鬱症的朋友，他說這就是憂鬱症的狀況。」近期小玉構想一支分鏡複雜的影片，剪接效果不如預期很煩惱。

▲ 小玉和搭檔笑笑。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

人紅是非多，小玉自認選擇做YouTuber為工作已沒有退路，網紅得到的關注來的快去的也快，每天焦慮能有什麼突破？小玉談起心裡話，臉上的笑容不見了，他幽幽的說：「我去除小玉這個身份，還有什麼能力？當網紅後身上有一道束縛，像一個鎖把我鎖住，跑不掉，所以要繼續拼命去做。」

▲小玉的影片吸引不同年齡層粉絲觀看。（圖／翻攝自YouTube／小玉）



小玉的粉絲年齡層最小有讀幼兒園的兒童，小玉俏皮的說自己就像幼幼台的「小玉哥哥」，擔心有些主題影片被列為18禁，及小孩會模仿他影片中的行為，想在原本的風格及尺度中找平衡點，小玉近期考慮轉型，在新的一年創造「小玉2.0」，小玉認為「小玉」這個角色可以有很多種靈魂，若其中一個角色不適合，仍有其他角色可以切換。

▲小玉挑戰泡泡麵澡。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉挑戰清空販賣機。（圖／翻攝自YouTube／小玉）