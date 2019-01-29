男星「大陸捐精10次」賺2.7萬！　曬合格書A+成亮點：夠繳2個月水電費

▲林盛斌曬捐精合格書，得到6000人民幣。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

記者陳芊秀／綜合報導

陸網盛傳捐精可以拿到人民幣5000元（約台幣2.3萬元），傳言令港台民眾好奇。而39歲香港主持人林盛斌29日曬出「捐精合格證書」，令一票娛樂圈好友跑來留言「真的假的啊！」

林盛斌曬出一張「捐精合格證書」，內容註明捐獻補貼人民幣5000（約台幣2.3萬元），慰問金1000元（約台幣4627元），且捐獻已達10次，精子品質A+。他PO文寫道：「最近搬家花了好多錢，外面的市場也很安靜，沒有辦法，想了好久，昨天終於去了，也好，賺回一點點，夠繳2個月水電瓦斯費……。」據悉，他結婚將近12年，和老婆育有3女1男。

▲合格書註明林盛斌捐精10次，精子品質A+意外成亮點。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

▲林盛斌結婚將近12年，擁有3女1男。（圖／翻攝自IG／林盛斌）



演藝圈好友阿Sa(蔡卓妍)留言「真的假的啊你？」還有人注意到「重點是Ａ＋」網友熱烈回應「捐了10次」、「慰問金怎麼算」、「可以去日本做男優」、「為國捐精，好市民」、「一天賺得5000

辛苦工。」不過也有人笑虧「一看就知道是假的啦！」

據香港《明報》報導，林盛斌表示看到網路上有一種圖片產生器，有中頭獎、買車證明等，只要輸入日期就會做到好像真的一樣。他坦言只是想搞笑一下，很多朋友都傳訊息來問是不是真的，「因為朋友也想賺點錢，不過只是搞笑，沒事沒事。」