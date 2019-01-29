ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男星「大陸捐精10次」賺2.7萬！　曬合格書A+成亮點：夠繳2個月水電費

▲林盛斌曬捐精合格書，得到6000人民幣。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

▲林盛斌曬捐精合格書，得到6000人民幣。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

記者陳芊秀／綜合報導

陸網盛傳捐精可以拿到人民幣5000元（約台幣2.3萬元），傳言令港台民眾好奇。而39歲香港主持人林盛斌29日曬出「捐精合格證書」，令一票娛樂圈好友跑來留言「真的假的啊！」

林盛斌曬出一張「捐精合格證書」，內容註明捐獻補貼人民幣5000（約台幣2.3萬元），慰問金1000元（約台幣4627元），且捐獻已達10次，精子品質A+。他PO文寫道：「最近搬家花了好多錢，外面的市場也很安靜，沒有辦法，想了好久，昨天終於去了，也好，賺回一點點，夠繳2個月水電瓦斯費……。」據悉，他結婚將近12年，和老婆育有3女1男。

▲林盛斌曬捐精合格書，得到6000人民幣。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

▲合格書註明林盛斌捐精10次，精子品質A+意外成亮點。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

▲林盛斌一家6口，擁有3女1男。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

▲林盛斌結婚將近12年，擁有3女1男。（圖／翻攝自IG／林盛斌）

演藝圈好友阿Sa(蔡卓妍)留言「真的假的啊你？」還有人注意到「重點是Ａ＋」網友熱烈回應「捐了10次」、「慰問金怎麼算」、「可以去日本做男優」、「為國捐精，好市民」、「一天賺得5000
辛苦工。」不過也有人笑虧「一看就知道是假的啦！」

據香港《明報》報導，林盛斌表示看到網路上有一種圖片產生器，有中頭獎、買車證明等，只要輸入日期就會做到好像真的一樣。他坦言只是想搞笑一下，很多朋友都傳訊息來問是不是真的，「因為朋友也想賺點錢，不過只是搞笑，沒事沒事。」

推薦閱讀

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 江宏傑學霸「隱藏身分」曝光！　4職位全包下…網驚呆
  2. 《聲林》李佳歡從小冠上「李佳薇的妹妹」：自卑又受挫
  3. BLACKPINK Lisa趴地撞臀　「100秒超近獨舞」辣到噴鼻血
  4. 男星「大陸捐精10次」賺2.7萬！　曬合格書A+成亮點：夠繳2個月水電費
  5. ASTRO出道3年終於拿冠軍！車銀優台上哭了　粉暴動：想成為那滴淚
  6. 《我結》女星4年婚姻毀了！　憔悴證實：對老公信賴破滅
  7. 蒂芬妮：30歲也還是少女時代　在台最難忘回憶「是和成員們一起」
  8. 王瞳民視尾牙辣翻！　黑緊身禮服「開到大腿根部」
  9. 《聲林之王》網路人氣冠軍是她！　爆紅10歌手「重現12年前星光幫」
  10. 《YG寶石盒》結果被罵爆！社長緊急宣布：推出第二組男團

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366