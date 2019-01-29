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《聲林之王》網路人氣冠軍是她！　爆紅10歌手「重現12年前星光幫」

娛樂中心／綜合報導

《聲林之王》第一季風光落幕，李友廷憑著奪冠氣勢，演唱會千張門票30分鐘內搶光，可見人氣直線飆升中。不過《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，李友廷名列第4名，10大爆紅歌手的網路熱度，令人聯想到12年前的「星光幫」！

第10名：吳東翰

▲▼《聲林之王》選手訪問,吳東翰。（圖／記者李毓康攝）

▲吳東翰。（圖／記者李毓康攝）

吳東翰在節目中代表動物是「拉不拉多」，和小宇合唱林宥嘉的代表作《說謊》，成為賽事中經典一幕。他參賽家人並沒有給予正向鼓勵，僅在背後默默支持，家人還跟他說輸了也沒關係，比完後再工作就好，不過也有「輸了該何去何從」的壓力。

第9名：孫肇谷

▲▼聲林之王,孫肇谷。（圖／記者謝盛帆攝）

▲孫肇谷。（圖／記者謝盛帆攝）

孫肇谷在參賽過程中老婆生娃，被網友稱為「啄木鳥爸爸」。他坦言：「報名參加前有點猶豫，因為工作剛好穩定下來，不過老婆一直很支持我，想說30歲以前再試一次。」他的演唱展現濃濃的搖滾風格，從3000人海選一路過關斬闖進最後13強。

第8名：許莉潔

▲▼《聲林之王》選手訪問,許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

▲許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

許莉潔在比賽初期非常沒有自信，因為導師蕭敬騰的鼓勵「不滿意就改變」，在短短2個月內瘦身10KG，外表變漂亮，演唱也更有自信，最後進入七強總決賽。

第7名：許淨淳

▲▼《聲林之王》選手訪問,許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

▲許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

許淨淳在比賽時帶著長頸鹿面具，自我介紹時聲稱「台北宋慧喬、人稱台灣蘇運瑩」，成功吸引眾人目光。

第6名：張若凡

▲▼《聲林之王》01/25總決賽直播,張若凡。（圖／記者李毓康攝）

▲張若凡。（圖／記者李毓康攝）

張若凡看起甜美女孩，聲音纖細，沒想到一開口飆高音就驚豔全場，咬字也深具特色。她在15搶6的比賽中成功晉級，也在音樂之路上打開知名度。

第5名：李佳歡

▲▼聲林之王台中見面演唱會,李佳歡演唱。（圖／記者季相儒攝）

▲李佳歡。（圖／記者季相儒攝）

李佳歡是歌手李佳薇的妹妹，相較於姐姐鐵肺唱腔，自己則是歌聲輕柔。她以一首《寵兒》唱出屬於自己的味道，還被導師蕭敬騰評價：「她的聲音我可以看到未來。」

第4名：李友廷

▲▼ 聲林之王》冠軍李友廷專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲李友廷。（圖／記者周書羽攝）

李友廷靠著眾多自創曲在網路打開知名度，參加《聲林之王》憑著自身創作，贏得導師和大眾的關注，最後更贏得總冠軍。

第3名：鄭可強

▲▼聲林之王台中見面演唱會,鄭可強演唱。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭可強。（圖／記者季相儒攝）

鄭可強是「小烏龜」，主動報名參加《聲林之王》嶄露頭角。他的演唱一度出現「撞牆期」，直到唱了天團五月天的《知足》後，找回初心，並闖進總決賽7強。

第2名：林孟辰

▲▼《聲林之王》選手林孟辰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林孟辰。（圖／記者湯興漢攝）

林孟辰年僅17歲，在總決賽中以4票之差拿下亞軍，同時在網路熱度也擁有極高人氣。他現在已經被經紀人Summer簽下經紀約，成為蕭敬騰、小宇的師弟。

第1名：Gail Sophicha

▲▼聲林之王台中見面演唱會,Gail演唱。（圖／記者季相儒攝）

▲Gail。（圖／記者季相儒攝）

年僅13歲的Gail來自泰國，被視為比賽中的「大魔王」，初登場時背著吉他自彈自唱，驚豔台灣觀眾，同時也紅回泰國。她同時也是「人氣王」，在人氣票選獲得134萬票，並獲得發行數位單曲的機會，未來發展備受期待。

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