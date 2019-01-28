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快訊／滅火器鼓手吳迪宣布退團！當爸5個月：心力不在事業上

記者盧薇淩／台北報導

樂團滅火器鼓手吳迪退團！滅火器吳迪29日宣布，「經過這段時間的沈澱思考，我決定要離開滅火器了。」他去年9月正式升格當爸爸，開心迎接兒子報到，當新手爸爸5個月後，他29日震撼表示，現在自己全部心力都在孩子身上，不在事業上，「若無法全力以赴的話，我的個性是寧可選擇不做。」因此宣布滅火器的長途夜車「先下車」，引起歌迷震驚。

▲滅火器吳迪當爸。（圖／翻攝自Facebook／滅火器 Fire EX.）

▲滅火器吳迪（右一）當爸後宣布退團。（圖／翻攝自Facebook／滅火器 Fire EX.）

因為家庭因素選擇退團，吳迪表示非常不捨，「畢竟這是我最愛的工作，但是回顧過去，一起征戰無數的舞台，成就了很多的不可能，已經很滿足了。」但滅火器是不斷進步的樂團，他認為自己現階段心力都在孩子身上，「若無法全力以赴的話，我的個性是寧可選擇不做。」他感謝團員的支持與體諒，「這班長途夜車我就先下車了」，引起大批粉絲不捨。

事實上，吳迪去年當爸後，就不斷努力地讓自己在工作與家庭都兼顧，他坦言兩邊都想顧好，「要學的要練習的真的太多」，更表示相當佩服事業成功，又能把小孩照顧好的人，但他也不忘勉勵：「但我會努力。」如今當爸5個月後，發覺自己仍難以兼顧，宣告退團。

滅火器經紀人向《ETtoday星光雲》表示，吳迪想將重心放在家庭上，這一兩個月做出退團決定，當初和團員們討論時，大家都相當驚訝，但還是很祝福他。至於他退團後的鼓手空缺，目前暫由代打的鼓手擔任，但要讓代打鼓手正式加入或另找成員，都仍在討論當中，目前先維持現狀。

滅火器臉書全文：

大家好，我是吳迪，
經過這段時間的沈澱思考，
我決定要離開滅火器了。
當然非常不捨， 畢竟這是我最愛的工作， 但是回顧過去， 一起征戰無數的舞台， 成就了很多的不可能， 已經很滿足了。

滅火器是不斷在進步的樂團，
需要的是能一起衝刺的團員，
而現階段我心力都在小孩身上，
不在事業上，
若無法全力以赴的話，
我的個性是寧可選擇不做。

謝謝團員們的支持跟體諒，
這班長途夜車我就先下車了。

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