曹西平：我是異類我承認！　曝「不快樂童年」國中就開始工作

記者許皓婷／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）平時在螢幕上形象犀利直率，其實私下是個感性的溫暖大哥，個性也非常直來直往。他近日打電動遊戲時，便透露自己沒有快樂的童年，他更無奈地說：「你說我是異類我承認。」讓網友看了心疼不已。

▲曹西平透露自己沒有快樂的童年。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）



曹西平27日在FB上分享自己打電玩的照片，有感而發透露自己從小就沒有快樂的童年，「很多東西我幾乎都沒有碰過、玩過，對我來說什麼都很新鮮」，他表示許多人聽完後都不可置信，對此他也無奈地說：「你說我是異類我承認。」

其實，曹西平國中就開始工作，在西餐廳自彈自唱賺錢，長大後接著一連串的作秀表演，基本上沒有時間可以休息，也無法進行娛樂活動，就連過年除夕夜，也要到南部工作，對此他不怨天尤人，仍保持樂觀想法：「活到老學到老什麼事情都要學習，最起碼我願意去了解去認識。」

▲曹西平打電玩有感而發。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）



【曹西平FB全文】

我沒有什麼快樂的童年

很多東西我幾乎都沒有碰過玩過，

對我來說什麼都很新鮮，

很多人都不敢相信這些東西你都不知道，

我說我還真的不知道只有聽過而已，

你說我是異類我承認

很多人會玩會做的事情我幾乎都沒有過，

國中開始在西餐廳自彈自唱打工賺錢，

長大後成名作秀在賺錢，

我不太有休息的娛樂跟開銷，

我的工作就是排舞練唱作秀這三件事情，

除夕夜也是吃個飯準備下南部作秀去了，

快樂的童年定義是什麼誰說了算了

每個人的興趣本來就是不同的，

時代不同娛樂也有所不同，

活到老學到老什麼事情都要學習，

最起碼我願意去了解去認識，

時代不同了要學習的東西真的太多了

加油！

打到手都抽筋了

我的天啊