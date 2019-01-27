蔡阿嘎上《大學生》尬到爆！　「真實案例」突破網紅盲點

▲蔡阿嘎曾經不習慣傳統媒體，但他建議網紅們，還是要把握傳統媒體上的曝光度。（圖／鏡週刊提供）

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對網紅來說，除了平台分潤，業配也是重要的收入來源；蔡阿嘎的曝光除了在網路上，偶而還會走出他熟悉的舒適圈，出現在電視、電影等傳統媒體。雖然會排擠拍片時間，但也讓他的知名度能擴及不同族群，獲得更多業配機會。

去（2018）年11月，已經播了15年、旋律輕快洗腦的藥商廣告，在金馬獎的廣告黃金時段，有了不一樣的風貌。

「感冒～用斯斯......」

「哇咧！嘎挖斯斯喔？麥擱唱啊啦！」

舊版廣告原是資深台語歌手羅時豐的一人獨秀，但在新版，加入網紅蔡阿嘎誇張戲謔的演出，首播當下立刻在網路上引起熱烈討論。有人直呼「好好笑」，也有人說「看到蔡阿嘎冒出來嚇了一跳」；有人笑稱「接下來要看這則廣告20年」「可以播到蔡桃貴長大成人了」，還有網友稱讚蔡阿嘎能拍到經典廣告的續作，無疑是「出頭天了」，更是「YouTuber的驕傲」。

習慣做自己 網紅難適應傳統媒體

蔡阿嘎的確是少數有機會拍攝電視廣告、甚至電影的YouTuber。他不諱言，網紅要在傳統媒體有所發揮，「我覺得是一個很大的門檻啦！因為我們就習慣在一個自己的舒適圈裡面拍自己的東西。」

他以參加綜藝節目通告為例，「我記得我第一次上節目是《大學生了沒》，哇我超尷尬。」平常自己拍片他就是一直講，想說什麼就說什麼，如果覺得講不好想剪就剪、要重講就重講。「但那個（上節目）不是啊！這麼多人，還有主持人，那麼多攝影機我要看哪一台？然後導播會cue現場，哇，好緊張喔！」

而上節目等通告花費的時間，也會排擠自己拍片的時間；對以影片流量來創造收入的YouTuber來說，也是一個成本。不過蔡阿嘎偶而還是上一些電視節目，畢竟如果能參加一些指標性的節目，「好像有人生成就解鎖的感覺。」

拍電影也是類似的情況。電影如果客串還好，戲份吃重的話，通常都要2、3個月的檔期，「整個（網路）發片量掉，然後點擊掉，那我可能就回不來了；現在競爭又激烈，所以又更不可能去拋下網路去拍電影。」不過他也慶幸，還好自己算出道得早，能有機會參與電影，除了也是人生成就解鎖，「電影其實真的是可以學到很多東西；偷學他們的（運鏡、取景）技巧，然後把它用到我自己網路的影片裡面。」

但回到最現實的考量，蔡阿嘎還是鼓勵網紅們有機會還是盡量把握傳統媒體的曝光，「我們要接業配的話，這個其實有幫助喔！」他進一步剖析，很多客戶公司裡負責決策的長官都較為年長；當底下在提案時，假如提了「蔡阿嘎」，「長官有印象：『唉唷，哇災哇災，美賣喔！』預算就撥得下來，案子就會比較容易推。」例如上述的藥商廣告，就是因為老闆知道蔡阿嘎，才有了合作的機會。

▲蔡阿嘎說因為在傳統媒體上曝光度夠，廠商業配更容易找上門。（圖／鏡週刊提供）

虛實相互影響 言行尺度要拿捏

至於時下有一些素人變成網紅後，知名度來得太快，可能會有一些爭議言行。蔡阿嘎不諱言，自己一開始拍影片也是很愛在網路上嗆網友，「不爽不要看啊！因為那時候不覺得怎樣，就網路打打嘴砲。」但後來他也意識到，他的影片是有影響力的，年輕朋友真的會去模仿，「我覺得大家（新網紅）要比較快意識到這件事情。」

他還提醒，現在不只是網路影響到現實，自己在現實生活的一些行為舉止，也會影響到網路的事業。如果在現實生活中有一些脫序言行，「現在又人手一機，不只是記者會偷拍；民眾一拍到，po上網，哇，整個就毀了。」

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