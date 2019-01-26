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周杰倫場租抵LV圍巾..費用差15倍！蕭敬騰笑：他想趁機忘掉

記者盧薇淩／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）上週末才首度在高雄舉辦一連兩天的「娛樂先生世界巡迴演唱會」，休息不了多久又即刻上工，26日在「KKBOX風雲榜」上一連演唱三首歌曲，提到近日和周杰倫（周董）名牌圍巾買單事件，周董說要以打球場租費折抵13萬，老蕭26日透露場租費8千，兩者價位相差了15倍。

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▲▼蕭敬騰kkbox 。（圖／記者張一中攝）

▲蕭敬騰KKBOX風雲榜演出。（圖／記者張一中攝）

老蕭26日笑說：「昨天打球他就一副很慷慨，搶著要買單，想趁機把這件事忘掉。」透露打球場租費約8千，也替哥哥周董說話：「不要給他太多壓力，15倍還好啦，不要逼他，不然他會尷尬癌發作。」媒體打趣說，周董的豪氣讓許多網友都想認乾哥哥，老蕭說：「盡量喊他哥哥，哥哥需要有高台。」兩人的逗趣反應，也引起五月天阿信唱入，老蕭狐疑說：「我怎老沒看到（留言）啊？」媒體問他：「你真的會用IG嗎」，老蕭則說自己很會tag及分享，「我現在很會＠了，還會分享，是這樣玩沒錯吧！」現場一片笑聲。

▲▼第14屆kkbox風雲榜-蕭敬騰。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭敬騰感冒上陣。（圖／記者張一中攝）

老蕭上週在高雄巨蛋演唱後，隔天不慎感冒，還因此被經紀人Summer唸「怎麼又感冒了」，老蕭回：「遇到的人這麼多，我很久沒感冒了。」老蕭上次感冒是2年多前，但幸好是高雄演出完畢才感冒，隔天馬上去看醫生，所幸沒有上吐下瀉，「我控制得非常好，很幸運是演唱會隔天才嚴重，有一整天沒事，我就一直喝水、（排泄物）排出去、一直睡，隔天就好了很多。」

▲▼蕭敬騰kkbox 。（圖／記者張一中攝）

▲蕭敬騰一連演唱3首歌。（圖／記者張一中攝）

老蕭雖然感冒，26日演唱《讓我為你唱情歌》及《全是愛》，最後更驚喜帶來《只能想念你》，讓現場觀眾一聽到前奏，就忍不住跟著大合唱，仍沒影響唱功。為了今天的演出，老蕭十分有誠意，帶了15位弦樂手及8位樂手登場，同樣身為「時尚先生」的他，更穿上精品VERSACE 2019年早春的最新服裝。

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