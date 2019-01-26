周興哲一講主播女友藏不住笑！　「很幸福」她台下應援閃爆

記者盧薇淩／台北報導

Eric周興哲出道4年，26日帶來《你好不好》、《以後別做朋友》、《至少我還記得》、《如果雨之後》4首成名情歌，挑戰8分鐘不間斷組曲形式。日前剛認愛主播、三立主播趙岱新的他，也透露今天女友有到場欣賞，「我還蠻緊張的，情歌部分，以往一緊張就會出事，但剛才還OK，她也跟我說很感動」。

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▲周興哲在KKBOX演唱 。（圖／記者張一中攝）

周興哲每每唱情歌都十分投入，更一度差點落淚，但現實中他處於幸福狀態，被問怎麼一直寫悲傷情歌？他表示已經習慣，「只要一坐下來寫歌，就會投入感情，現在也開始幫很多人寫歌了」，但一講到女友，藏不住笑意說「現在很幸福」，更透露情人節會在工作中度過，新歌MV也在那天上架，自豪說：「《至少我還記得》，這支為什麼要Follow，是因為MV是我導的。」

▲周興哲和Alan Walker合作 。（圖／記者張一中攝）

周興哲在KKBOX上除了演唱情歌，也和人氣DJ Alan Walker合作《The Spectre》，他在後台受訪時，笑說很緊張，事前準備很多音軌讓Alan去合成，花3個禮拜來回溝通才完成。對於此次在KKBOX的表演，他也直呼這是史上最難的情歌挑戰，不僅四首歌曲Key完全不同，音域超廣，真假音的轉換更是難上加難，還為此天天慢跑2公里提升肺活量，甚至夜夜練歌練到鄰居都來敲門抗議。