林明禎成為「豬隊友」　表情太萌網友投降：可以原諒！

記者林映妤／台北報導

歐漢聲、林明禎主演賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》25日在《明星鍵盤手》挑戰電視大會考！電影描述電視人的歡笑與辛酸，照理說2位主演應該要對台灣電視生態、節目內容甚至主持人都非常了解，接受3關挑戰卻困難重重！

首先《明星鍵盤手》準備了片中男女主角滋生愛火的「煮麵橋段」，只要最快將10條麵條順利黏上牆壁就算贏。無奈主持人關關選錯麵條，雖然煮得快卻黏不上去，結果反而被歐漢聲、林明禎追上，總共黏了18條，笑稱會締造1.8億票房。

▲▼關關和林明禎黏麵挑戰。（圖／ETtoday）

第2關電視大會考，看主持人猜節目名稱，舉凡《康熙來了》、《大學生了沒》、《綜藝大集合》等懷舊節目都出現了。過程中林明禎超容易拿錯牌子，雖然是豬隊友，但網友覺得她表情天真無邪太可愛，完全值得原諒。最後歐漢聲出動，終於以5：4險勝關關。

▲▼林明禎成為豬隊友？但表情可愛可以原諒。（圖／ETtoday）

最後一關上演《百戰百勝》經典互推，沒想到關關「下盤太穩重」，馬上把林明禎推倒、歐漢聲不穩自墜，雖然輸了但效果十足，結果現場嗨到連攝影師、節目企劃人員都「下海」挑戰，畫面超爆笑。

▲▼林明禎、歐漢聲挑戰互推。（圖／ETtoday）

3關結束竟然還有會外賽，歐漢聲、林明禎再度挑戰關關，結果林明禎奇蹟獲勝，關關、歐漢聲則分別委託攝影大哥應戰，現場畫面超荒唐，雖然歐弟再度失敗，仍大方送出簽名海報啦！《瘋狂電視台瘋電影》2月1日上映。

▲▼關關輸了要穿兔子裝，遊戲最後還派攝影出馬。（圖／ETtoday）