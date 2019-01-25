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怎麼當偶像女團？　「桃色幸運草Z」：可以問乃木坂46

記者吳睿慈／台北報導

日本女團「桃色幸運草Z」表演風格活潑特異、常與意想不到的大牌藝人合作演出，擁有廣大人氣。她們出道逾10年，25日首度到訪台灣，吸引300名粉絲到場接機，4人穿著輕便的大衣、牛仔褲亮相，難得以私服裝現身，襯托出鄰家小女孩的氣質。

▲▼桃色幸運草Z松機抵台。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃色幸運草Z松機抵台。（圖／記者黃克翔攝）

「桃色幸運草Z」週末即將在台北Legacy開唱，她們25日率先抵達松山機場，褪去華麗的舞台服裝，4人穿著素色的私服現身，親切以中文「大家好，明天見」打招呼，300名粉絲也相當守秩序，現場並未推擠。

▲▼桃色幸運草Z松機抵台。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃色幸運草Z親切跟粉絲打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

她們在日本攻佔各大萬人場地，來到台灣改成「近距離小場地」台北Legacy開唱，4人有自信地表示，「我們出道初期也有在路邊表演過，所以對於live house的演唱很ok。」邊想著台灣粉絲會喜歡何種歌曲，而安排出特製歌單。她們首度訪台，玉井詩織迫不及待想吃美食，「我們團員4位都很愛喝珍珠奶茶，訪問結束馬上就可以喝了！」

▲▼桃色幸運草Z聯訪-佐佐木彩夏,百田夏菜子,玉井詩織,高城蕾妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃色幸運草Z成員私下都穿得很素，除了高城蕾妮還是喜愛紫色。（圖／記者黃克翔攝）

「桃色幸運草Z」成員各有代表顏色，高城蕾妮身為「紫色」擔當，連私下的衣服都是紫色，她笑說：「10年以來舞台服裝都是紫色，所以我覺得這輩子要跟紫色活下去，連小東西或者襪子都是紫色的。」但玉井詩織立刻糗她：「可是妳的房間是粉紅色耶！」逗得記者哈哈大笑。

高城蕾妮喜愛紫色，連私下外出都穿紫色，她爆笑自曝：「我就是想要被認出來！」玉井詩織虧「只要搜尋推特，馬上就會看到高城去了哪裡。」她補充「推特上都有我的足跡」，私下打扮毫不遮掩。

▲▼桃色幸運草Z聯訪-佐佐木彩夏,百田夏菜子,玉井詩織,高城蕾妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃色幸運草Z將在週末於台北開唱。（圖／記者黃克翔攝）

「桃色幸運草Z」身為人氣女團，被問到給想要成為偶像的女孩建議？百田夏菜子露出苦惱的表情，誠實回答：「我們其實不太算偶像類別，這也算是我們的魅力啦。但這個可能要問明天要來的乃木坂46。」突然cue其他偶像女團出場，現場記者笑翻。

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桃色幸運草Z, 佐佐木彩夏, 百田夏菜子, 玉井詩織, 高城蕾妮

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