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Gail寵物雲出任務「畫面超萌」　連飆中文歌要出專輯啦

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，在收看播出前，Gail Sophicha現身「東森寵物雲」大直ATT店出任務，不僅在寵物美容師的指導下幫忙狗狗洗澡，還挑了許多寵物商品要送給觀眾。當然，期間也聊到參加比賽一路以來的心聲，她透露光是《漂向北方》就練習將近10天才有把握上場。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼聲林之王GailＸ東森寵物雲大直ATT店出任務。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Gail體驗幫狗狗洗澡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼聲林之王GailＸ東森寵物雲大直ATT店出任務。（圖／記者李毓康攝）

Gail除了為「寵物雲」出任務，也接連現場清唱中文歌《告白氣球》、《好想你》以及《讓我為你唱情歌》，如今比賽告一段落，還透露接下來將會開始籌備新專輯，喜歡她的粉絲可以開始期待囉！不過她也笑說，起初來《聲林》只抱著學習的心態，沒想到可以闖進總決賽，很高興能在節目中認識許多好友。

▲▼聲林之王GailＸ東森寵物雲大直ATT店出任務。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Gail模仿章魚與大象。（圖／記者李毓康攝）

▲▼聲林之王GailＸ東森寵物雲大直ATT店出任務。（圖／記者李毓康攝）

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

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聲林之王視覺圖。

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