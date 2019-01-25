暗黑版史丹李購物當奧客　無視布魯斯威利皺眉頭

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▲《異裂》完整報導收錄在本集與1月27日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。

記者王筱筑、 主播簡 立喆 ／紐約專訪報導

《異裂》於本週起上映，是導演奈沙馬蘭繼《驚心動魄》、《分裂》後，另類超級英雄電影第三部曲，確定開拍消息一出就另全球影迷無比期待。原創出受歡迎的特殊英雄，更有「驚悚大師」之稱的導演奈沙馬蘭，其實本人也超愛演，時不時就在他的電影中客串演出，這回在《異裂》裡面一樣也有客串一角。

奈沙馬蘭不僅能導能編，作品總是充滿無限想像空間與讓人驚奇的大逆轉結局，甚至創造出獨特的世界觀，《異裂》更是一部另類的超級英雄電影。而他也和漫威超級英雄教父史丹李一樣，很喜歡在自己的作品中客串演出，幾乎在每一部自己執導的電影當中都可以看到他的身影。

▲導演奈沙馬蘭（左後）自己也在《異裂》中客串一角。（圖／取材自網路）

這回在《異裂》裡面，奈沙馬蘭飾演一位到大衛鄧恩（布魯斯威利主演）店裡消費的客人，還提出了不少疑問，差點讓店員招架不住，這個角色雖然對劇情沒什麼必要性，卻讓不少觀眾看了莞爾一笑。

奈沙馬蘭在接受《ETtoday星光好選喆》節目專訪和大家聊到客串經驗，還自曝因為長得「娃娃臉」，竟是他年少時內心的痛。

「我現在看起來凍齡的確是好處，但我高中時其實因為這張娃娃臉超慘的，身邊的女孩總是說『你好古錐喔』，這是我從9歲一直到高中時期的痛啊！」奈沙馬蘭在接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時笑說。

奈沙馬蘭認為客串挺好玩的，如果劇情需要某個角色是自己可以擔綱的，就會下海親自演出，甚至還會到配角份量的戲份，「我各種客串戲份的長度都嘗試過，有時候我的戲分還滿多的，就像是《靈異象限》我主演了其中一個角色，《水中的女人》我也演了一個角色，有時候只是曇花一現，有時候就看電影劇情需要。」

▼更多《異裂》山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、布魯斯威利（Bruce Willis）和莎拉保羅森（Sarah Paulson）的完整專訪報導，請鎖定1月27日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。