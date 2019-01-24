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野生炎亞綸現身法國羅浮宮！　時尚照帥翻...霸氣登外媒

記者盧薇淩／台北報導

巴黎男裝時裝週於15日開跑，炎亞綸受邀飛往浪漫之都巴黎7天，第一次到巴黎參加時裝週的炎亞綸心情很雀躍，也帶著來學習的心勇闖每個秀場。而他也趁著在法國，看了許多大品牌的秀，每場秀不同風格造型，讓現場的國外媒體攝影師不停的拍照捕捉，讓炎亞綸登上了國外媒體Gettyimage的頁面，所到之處更有不少粉絲緊隨。

▲▼炎亞綸到法國 。（圖／華研提供）

▲炎亞綸到法國參加時裝週。（圖／華研提供）

一抵達巴黎，炎亞綸趁著空檔時間，造訪了當地知名les 110 de taillevent法式餐廳用餐，用完餐花了約3小時，直呼：「真的完完全全的體驗到法國人的慢步生活。」接下來每天都有忙碌的看秀行程，炎亞綸一連串看了SEAN SUE、Ann Demeulemeester、White Mountaineering、Christian DaDa等品牌的秀，完美駕馭每場秀的不同風格造型，大展時尚品味和態度。

這趟巴黎時裝週之旅，炎亞綸除了征戰各大秀場，本身就很喜歡閱讀歷史文化的他，在巴黎的最後一天，一大早前往世界最大的藝術博物館「羅浮宮」參觀，除了必看的羅浮宮三寶「蒙娜麗莎的微笑」、「維納斯女神像」、「雙翼勝利女神」，也參觀館內數不清的世界名作。

▲▼炎亞綸到法國 。（圖／華研提供）

▲炎亞綸到巴黎旅行7天。（圖／華研提供）

炎亞綸表示：「會想去看羅浮宮是因為聽說羅浮宮超大，館藏作品很多，沒想到去到了現場才真正感受到所謂的大，一不小心就會被羅浮宮吞噬的感覺，連最後的晚餐畫作都好大一幅，實在太驚人了，也才知道佛羅倫斯孕育那麼多藝術家，所以，讓他下定決心，之後有機會一定還要花時間再來巴黎造訪羅浮宮，因為東西多到至少要花一個禮拜的時間漫漫吸收才足夠。」最後他特別到紀念品區購買羅浮宮的介紹書籍，帶回家好好閱讀了解這些古物藏品的歷史，也購買了一些畫作的明信片紀念。

▲▼炎亞綸到法國 。（圖／華研提供）

▲▼炎亞綸買了介紹書籍及紀念品回家。（圖／華研提供）

▲▼炎亞綸到法國 。（圖／華研提供）

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