《瘋狂電視台》歐漢聲、林明禎「鍵盤手」挑戰電視知識競技場

娛樂中心／綜合報導

人氣舞台劇《瘋狂電視台》改編電影《瘋狂電視台瘋電影》進軍賀歲片，歐漢聲出道22年來，首度挑大樑演出電影男主角，女主角則由大馬女神林明禎主演，本周「明星鍵盤手」將回顧台灣電視的全民共同回憶，歐漢聲與林明禎也將挑戰電視知識競技場，有著共同電視回憶的觀眾，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App，千萬不要錯過1月25日下午5點的「明星鍵盤手」。

▲《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

《瘋狂電視台瘋電影》由葉如芬、王偉忠共同監製，劇場知名編導謝念祖執導，為歐漢聲出道22年來，首度挑大樑演出電影男主角，與林明禎、卓文萱有曖昧浪漫的感情對手戲；與金鐘獎最佳男配角劉冠廷則是演出拜把兄弟，其他卡司包括納豆、顏正國、梁修身、郭子乾、陳漢典、張嘉雲（花花）、彭華幹、李明川、鍾欣凌、楊雄、鄧安寧、朱德剛、吳宗憲同框飆戲。

歐漢聲在《瘋狂電視台瘋電影》飾演瘋狂電視台的節目總監，為了滿足納豆飾演的電視台老闆所提出的無理要求：「24小時都要新節目！」與飾演少根筋卻擅長表演的劉冠廷，聯手祭出各式創意與搞笑的節目。

▲《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

「明星鍵盤手」由記者關韶文主持，1月25日下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App直播，就有機會跟演員互動一起聊天一起玩喔！！

