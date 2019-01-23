ØZI開唱葉璦菱台下微笑！叫千粉跳起來：讓她知兒子有做事

記者盧薇淩／台北報導

饒舌歌手ØZI去年推出新專輯《The Album》正式出道，不到一年就舉行「Lost In Paradise 天堂中迷航」演唱會，23日在華山Legacy領著1200人狂嗨，知名攝影師陳文彬及媽媽葉璦菱都到場，ØZI在台上說：「希望你們等下每一首都可以跳起來，讓我爸媽看到說，shit，她兒子真的有在做點事。」一說完全場噴笑。

▲ØZI舉行出道以來首場個人演唱會，葉璦菱（左）到場支持。（圖／記者張一中攝）

ØZI坦言面對這場表演很緊張、很焦慮，雖然不是第一次唱千人的場子，但這是第一次自己的專場，朋友、前輩們都要他放輕鬆。他也說：「很感謝圈內朋友和前輩支持，因為才出道1年，沒想到這麼多人都挺我，也給我很多的鼓勵。」

演唱會上，知名攝影師陳文彬及媽媽葉璦菱都到場，葉璦菱在台下微笑看著兒子，不時露出微笑跟著節奏搖擺。ØZI也說，這是史上第一次，「但沒有什麼壓力，因為平常在家裡就很習慣把他們當觀眾然後表演給他們看。」

▲ØZI找來呂士軒當嘉賓。（圖／記者張一中攝）

ØZI 連續唱4首歌後說：「This is fucking crazy，我的第一場演唱會。我太開心了！」有粉絲從早上8點開始排隊，至今12小時，他也說：「God damn，等下去吃點東西。我聽說很多人都來看我，包含我爸媽，人生中第一次來看我表演 ，壓力有點大，希望你們等下每一首你們都可以跳起來，讓我爸媽看到說shit，她兒子真的有在做點事。」一說完全場噴笑，他最後說：「今天表演是獻給你們的，你們是我第一批粉絲。」

▲ØZI一連演唱21首歌曲。（圖／記者張一中攝）

隨後好友呂士軒上台合唱《正在塞》、《搏起》，呂士軒說：「我唱到隱形眼鏡掉了！但我視力很好。」ØZI則說自己有很多好朋友，都是呂士軒介紹的，包含米奇、剃刀蔣和J Sheon，「當時在信義區頂樓，他跟我說『你可以的』，我那時候什麼都不是，不是ØZI，只是陳奕凡，他就說我支持你，你一定可以。」呂士軒也說還有一個巧合，「3年前，1月23日，也是我人生第一場演唱會。」講完後兩人在台上擁抱，展現多年友情。

ØZI在演唱會一連帶來《奪愛》《Diamond》、《Hard To Get》等21首歌曲，也和呂士軒合唱《正在塞＋博起》、和孫盛希合唱《曖》，和葛仲珊合唱《瘋起來》，接連的史今、9m88，也和蛋堡合唱《台北嘻哈故事》，演唱會最終在ØZI與呂士軒、Julia、熊仔、大支眾人合作《走到飛》中結束。

▲▼ØZI和呂士軒合唱。（圖／張一中攝）