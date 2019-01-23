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福原愛挺7月肚「牽手江宏傑」現身尾牙！她激動合照：圓夢了

記者盧薇淩／台北報導

華研國際22日在台北舉辦年終尾牙宴，華研相關企業藝人齊聚一堂，包括動力火車、林宥嘉、周蕙、陳小霞、F.I.R、曾之喬、王子邱勝翊、謝佳見、郁可唯、Popu Lady、閻奕格、文慧如、Karencici、李友廷，還有現在懷著第二胎的福原愛以及江宏傑，總共42位藝人共襄盛舉。

▲▼福原愛江宏傑華研尾牙 。（圖／華研提供、翻攝IG）

▲福原愛、江宏傑出席華研尾牙 。（圖／華研提供、翻攝IG）

目前身懷第二胎、曾2次於奧運奪牌的前日本桌球選手福原愛，穿著一身白洋裝搭配珍「珠」項鍊，配合這次「ㄓㄨ」年主題現身尾牙。華研國際也宣布與福原愛簽約，未來將規劃福原愛在大中華地區的經紀與宣傳等工作事務，而福原愛從桌球選手退役後有兩個目標，第一是持續放在體育推廣的項目，上週1月18日也回到日本、擔任全日本桌球公開賽的電視講評。第二個就是文化交流推廣，福原愛表示：「我自己在各地生活過、接受各種文化的洗禮，最嚮往擔任文化大使，促進每一個地方的友好交流，這也是我加盟華研國際音樂最原始的初衷。」

▲▼福原愛江宏傑華研尾牙 。（圖／華研提供、翻攝IG）

▲洪詩和福原愛、江宏傑合照。（圖／翻攝IG）

福原愛挺著7月孕肚現身尾牙，其他藝人也搶拍照，洪詩發文寫下：「覺得圓夢了！好喜歡他們，幸福三重奏，還有小北鼻好開心。」只見照片中，江宏傑牽著福原愛，甜蜜之情溢於言表。

華研國際今年設定了「『ㄓㄨ』光寶氣迎新年」之尾牙Dress Code主題，公司全員皆發揮創意準備了有「ㄓㄨ」元素的相關裝扮。Karencici及文慧如俏皮地化身卡通《小熊維尼》中的小豬Piglet，閻奕格、簡懿佳、林葦妮則精心打扮成還珠格格，而曾之喬則裝扮成奧黛麗赫本，還原度百分百，讓眾人驚呼：「根本是奧黛麗赫本本人！」

▲▼福原愛江宏傑華研尾牙 。（圖／華研提供、翻攝IG）

▲曾之喬扮成奧黛麗赫本。（圖／翻攝IG）

曾之喬除了代言、活動邀約不斷，今年度更多了作家身分，出版《一個人去丹麥，寫一本書》心靈勵志寫真書，2019年也將繼續投入戲劇、電影拍攝。文創方面，《LAIMO黑白亂跑》馬拉松盛大舉辦，吸引萬人相響應、爽啾貘也第二年受邀參與高雄大氣球遊行。華研國際董事長呂燕清也為全體員工加油打氣，慰勞同事一整年的辛苦，當晚尾牙席開25桌、祭出近1000萬獎金讓全體員工開心收紅包。

▲▼福原愛江宏傑華研尾牙 。（圖／華研提供、翻攝IG）

▲華研慶功宴。（圖／翻攝IG）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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華研, 福原愛, 江宏傑, 洪詩, 曾之喬

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