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吳宗憲《紅白》合體鹿希派　「表現不好我就約潘瑋柏」

記者許逸群／台北報導

吳宗憲與兒子鹿希派日前在台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》合體演出，首次參與《紅白》錄影的他們除表示相當興奮外，更精心準備繡有舞獅刺繡的服裝、兩人一紅一白相當應景，但要與金曲歌王又是綜藝大哥的老爸搭擋演出卻讓鹿希派坦言：「對舞台不陌生，但是跟綜藝天王一起表演壓力很大。」

▲吳宗憲與兒子鹿希派。（圖／台視提供）

▲吳宗憲與兒子鹿希派一起在《紅白》演出。（圖／台視提供）

吳宗憲不改搞笑風格幽兒子一默說：「接下來我還有其他演唱會場次，我要看你今晚的表現如何，如果表現還OK我就考慮再邀你，如果表現不好我就考慮邀請潘瑋柏。」而身為兒子的頭號粉絲，他受訪時也語重心長替兒子緩頰：「身為父親我希望他把音樂傳遞給世人，希望大家能給他機會。」

吳宗憲首次登上《紅白》演出，帶來《我會想你》、《真心換絕情》、《笨小孩》、《你比從前快樂》與《是不這樣的夜晚你才會這樣的想起我》經典歌曲，鹿希派則大秀琴藝替老爸鋼琴伴奏，並獻上自己的創作歌曲《Wanna Be》展露十足音樂天份。

被問到新年的一年有什麼特別想挑戰的事情，吳宗憲興奮地代替兒子搶答：「他跟我承諾新的一年他要向姐姐看齊，明年提前從美國波士頓伯克利音樂學院畢業，幫我省一年的學費。」一旁的鹿希派則是自信滿滿的回應：「沒有喔，預計今年底就可以畢業！」

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紅白, 2019超級巨星紅白藝能大賞, 吳宗憲, 鹿希派

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