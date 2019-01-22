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18歲香奈兒想當YouTuber？　檢場：有事做總比沒事好

記者李欣容／台北報導

檢場、李翊君今（22日）和女兒香奈兒到天母體惠育幼院舉辦下午茶會，正就讀美國伯克利音樂學院的香奈兒，平時喜歡在YouTube分享日常，李翊君和檢場也支持女兒多方嘗試，檢場更開玩笑說：「有事做總比沒事好，不然都在打電動。」

▲▼ 檢場、李翊君，帶著女兒香奈兒做公益 。（圖／記者李欣容攝）

▲▼ 檢場、李翊君，帶著女兒香奈兒做公益。（圖／記者李欣容攝）

香奈兒平時喜歡用社群媒體分享生活，坦言：「我喜歡的都會去試試看。」李翊君還會主動問女兒新的影片內容要拍什麼，「這是網路時代，媒體生態變了，每個人都可以有自己平台，最重要是她跟我說，這樣她的生活會很豐富，有目標。」

▲▼ 檢場 香奈兒。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr_/）

▲香奈兒平時透過視訊跟家人聯繫感情。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr_/）

檢場則認為這對女兒來說是種訓練，帶女兒到育幼院做公益，希望她能成長，檢場更誇育幼院環境整潔，比香奈兒的房間還要乾淨，身為獨身女的香奈兒，看到這邊孩子相伴成長，也很羨慕。

事實上，李翊君曾在節目中提到，結婚後因為輸卵管沾黏，多年求子未果，後來決定透過試管嬰兒方式成功生下獨生女香奈兒，去年八月她跳級到波士頓念大學，遺傳到媽媽的音樂天份，她不只會在IG分享唱歌影片，也會在YouTube分享日常生活，只要她喜歡的，父母都全力支持。

▲▼ 檢場、李翊君，帶著女兒香奈兒做公益 。（圖／記者李欣容攝）

▲檢場虧香奈兒房間亂。（圖／記者李欣容攝）

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