「開球丟二壘」國中妹挺F深V加女團！驚收粉猥褻片、90萬求伴遊

記者盧薇淩／台北報導

還記得「開球丟二壘」爆紅的國中女孩江宛庭嗎？2017年她在亞洲冬季棒球聯盟球賽上開球，先是跳了一段韓國女團TWICE的歌曲《Cheer Up》後開球，沒想到她直接將球丟到二壘，讓全場觀眾傻眼，現場一片大笑，傻萌舉動更吸引外媒報導。而這位同學在開球後爆紅，現則正式進軍演藝圈，加入女團Star Girls，現只有15歲又擁有傲人F奶豐滿上圍，她也不吝曬出好身材。

▲「開球丟二壘」國中妹江宛庭加入女團Star Girls 。（圖／記者盧薇淩攝、翻攝youtube）

2017年，江宛庭開球時直接把球往二壘方向丟，讓全場觀眾傻眼爆笑，事後受訪時她說，其實開球前有先做功課，但看到二、三壘都有人，攝影機也在外野，才想說應該是要丟到那個方向，投完之後還疑惑「怎麼沒有人接」，後來才知道自己出了大糗。

▲江宛庭（前排左二）加入女團Star Girls，不吝曬出豐滿上圍 。（圖／記者盧薇淩攝）

1年多後，江宛庭正式踏入演藝圈，還加入由Super 7團長妞妞領軍的新女團Star Girls，並推出單曲《鬼亂怕火》，在21日發片記者會上現場唱跳。宛庭年僅15歲，擁有F奶豐滿上圍，記者會上穿著白色襯衫，衣裡只穿著紅色bra，搭配極短褲秀出好身材，她受訪時透露，在學校遇到男同學頻繁來電表明想追求，IG更收過不少猥褻私密照及自慰影片，還有人開價伴遊，價位從24至90萬不等，但她看到後都未搭理，不堪其擾。





▲Star Girls 發片記者會。（圖／記者盧薇淩攝）