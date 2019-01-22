ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訓練生淚崩告白…張藝興站起來開罵！　「不想做這行為什麼來這」蔡依林嚇傻

記者陳芊秀／綜合報導

選秀節目《青春有你》21日在觀眾期待下首播，做為《偶像練習生》第二季，上百位男新人爭取出道機會。不過第一集製作人張藝興就發火，甚至在最後站起來開罵：「為什麼要來這裡呢？」

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》） 

▲訓練生出場表演，談起自己夢想淚崩。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

《青春有你》接近尾聲時，訓練生高曉松走上台表演Rap，並得到說唱導師歐陽靖的勉勵「未來有很大努力空間」，見到偶像在眼前，忍不住激動落淚，事後受訪時坦言，「想起很多做音樂遇到不容易的事情……真的會受到很多排擠。」

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲訓練生高曉松懷抱著Rap夢，想起創作挫折落淚。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

張藝興見高曉松激動落淚，拿起麥克風問：「你為什麼來這個節目？」他站起來向全場表態，不是很喜歡現在這個現象，身為男團製作人，聽到訓練生想做說唱歌手，「說唱歌手有另外一檔節目，為什麼要來這裡呢？」他坐下瞬間更深深嘆大口氣，當時坐在旁邊的蔡依林也嚇到，眾人不發一語，全場氣氛瞬間凍結。

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興向想做說唱歌手的訓練生說：「可以去另一個節目。」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興：「不想做為什麼要來這裡呢？」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興坐下大嘆一口氣，蔡依林嚇了一跳。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

隨後張藝興感嘆：「我只能講好累啊。」他反問參加節目的訓練生，「不想做這個行業，為什麼來到這節目呢？你們來這個節目是為了什麼呀？」他認為這是一檔男團節目，會唱Rap只是加分項目，「不是必備技能」，面對訓練生輪番告白想當Rap歌手，也意外衝擊男團養成節目的焦點。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

周杰倫錄影拍義大利美景　一拍到昆凌「瞬間放大一倍」ＸＤ

推薦閱讀

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

推薦「愛用衣物柔軟精」半夜賣到缺貨　BTS柾國傻眼：我還沒囤貨

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」

朴敏英見面會...台下坐「偶像劇男神」！　網驚：你真的去了

大牙穩交小7歲男友「佔有慾強」　拒婚避孕做好做滿：誰管他

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

林心如同框郭台銘老婆！　3貴婦合照藏亮點…網驚：抓到皇上了

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

推薦「愛用衣物柔軟精」半夜賣到缺貨　BTS柾國傻眼：我還沒囤貨

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」

朴敏英見面會...台下坐「偶像劇男神」！　網驚：你真的去了

大牙穩交小7歲男友「佔有慾強」　拒婚避孕做好做滿：誰管他

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

林心如同框郭台銘老婆！　3貴婦合照藏亮點…網驚：抓到皇上了

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

青春有你, 張藝興, 李榮浩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿龐慘扮「佩佩豬」趙哥變蜘蛛人　現場女星驚呼太可愛
  2. 白家綺拿一人薪2人主持「超好孕」　胡瓜卡出收視率
  3. 訓練生淚崩告白…張藝興站起來開罵！　「不想做這行為什麼來這」蔡依林嚇傻
  4. 站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！
  5. 王少偉和混血美女旅遊「甘蔗園」撩妹　白狗蠟燭給驚喜
  6. 艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」
  7. 吳兆絃翻出8年前合照「南韓男神」　網友一看暴動：超羨慕！
  8. 答謝克拉「熱狗的恩情」　IZ*ONE粉絲動員幫SEVENTEEN刷音源
  9. 《SKY Castle》確定停播！最終回要再等1週　劇迷全崩潰洗版推這句
  10. 《青春》練習生表演完「空氣凝結」　張藝興板著臉火了：市場浮躁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366