訓練生淚崩告白…張藝興站起來開罵！　「不想做這行為什麼來這」蔡依林嚇傻

記者陳芊秀／綜合報導

選秀節目《青春有你》21日在觀眾期待下首播，做為《偶像練習生》第二季，上百位男新人爭取出道機會。不過第一集製作人張藝興就發火，甚至在最後站起來開罵：「為什麼要來這裡呢？」

▲訓練生出場表演，談起自己夢想淚崩。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

《青春有你》接近尾聲時，訓練生高曉松走上台表演Rap，並得到說唱導師歐陽靖的勉勵「未來有很大努力空間」，見到偶像在眼前，忍不住激動落淚，事後受訪時坦言，「想起很多做音樂遇到不容易的事情……真的會受到很多排擠。」

▲訓練生高曉松懷抱著Rap夢，想起創作挫折落淚。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

張藝興見高曉松激動落淚，拿起麥克風問：「你為什麼來這個節目？」他站起來向全場表態，不是很喜歡現在這個現象，身為男團製作人，聽到訓練生想做說唱歌手，「說唱歌手有另外一檔節目，為什麼要來這裡呢？」他坐下瞬間更深深嘆大口氣，當時坐在旁邊的蔡依林也嚇到，眾人不發一語，全場氣氛瞬間凍結。

▲張藝興站起來開罵訓練生。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興向想做說唱歌手的訓練生說：「可以去另一個節目。」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）



▲張藝興：「不想做為什麼要來這裡呢？」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲張藝興坐下大嘆一口氣，蔡依林嚇了一跳。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

隨後張藝興感嘆：「我只能講好累啊。」他反問參加節目的訓練生，「不想做這個行業，為什麼來到這節目呢？你們來這個節目是為了什麼呀？」他認為這是一檔男團節目，會唱Rap只是加分項目，「不是必備技能」，面對訓練生輪番告白想當Rap歌手，也意外衝擊男團養成節目的焦點。