大牙「不婚不生」背後原因曝光：代溝太大！

記者林彥君／台北報導

34歲的周宜霈（大牙）和小7歲男友穩定交往一年，她今（21日）上中天《麻辣天后傳》透露自己不婚不生，原因和家庭狀況有關，小時候家境拮据要打工賺錢，加上和媽媽年紀差3輪，母女溝通常有代溝，笑說：「每次跟媽媽講完電話，會覺得腦細胞死一半，我躺在沙發上很想死掉，為什麼老人這麼難溝通？」

▲大牙對於婚姻關係非常理性。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

大牙曾預想在23、24歲結婚生子，自己34歲還未婚，身邊朋友的小孩已經就讀高中，因此沒有生子打算。大牙擔心若跟男友再交往2年後突然想結婚，自己到到時候已36歲，和小孩在相處一定會有距離，「像我跟我媽的代溝真的太巨大！」

大牙說以前家裡經濟不好，爸爸被騙錢，家人背負債務，是家中獨生女的她從國中開始打工賺錢，從小就懂得看臉色及個性獨立，「不知道爸爸賠多少，當時欠銀行、親戚，還要償還二胎房貸。」她對懷孕生子非常理性，不婚不生，不希望男方承擔照顧妻兒的責任，後代承受經濟壓力，若未來想要小孩，會考慮去領養。

▲大牙到《麻辣天后傳》錄影。（圖／中天提供）

大牙說和男友沒吵過架，但也忍不住抱怨男友，聊天時會玩手機「解任務」，情侶交往支出公平，房租一人一半，在外用餐也會輪流結帳。雖然不想生，但大牙很喜歡小孩，近期有去看貝童彤和女兒，玩別人的小孩就滿足了。