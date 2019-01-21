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蕭敬騰還原大螢幕砸下瞬間！「所有東西都在晃」嚇壞往外逃

記者盧薇淩／高雄報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）19日連兩天舉行「娛樂先生世界巡迴演唱會」高雄站，20日雖因舞台設備出意外延遲2小時又40分後開唱，歌迷氣氛依然熱烈，也只有零星粉絲退票。結束後舉行慶功宴，老蕭想起當時狀況仍餘悸猶存，他用台語直呼：「驚死人！」也說發生意外當下，「我應該是跑最快的！連往後都不敢看。」演出結束後，樂手一起喊：「活著真好！」對於順利完成演出十分感恩。

▲▼蕭敬騰高雄演唱會 。（圖／華納提供）

▲蕭敬騰連三天高雄舉行演唱會。（圖／華納提供）

老蕭說，當時自己在前台打鼓，戴著耳機聽不到外面聲音，突然聽到「啪」一聲，轉頭一看所有東西都在搖晃，導演喊「所有人離開舞台」，他趕快跳走，但樂手們起初沒意識到導演指令，後來才驚覺事態不妙，所有人往外跑，現場突然一陣混亂。老蕭笑說：「我應該是跑最快的！我剛好在舞台中間檯面上，樂手在凹洞裡他們還要爬起來出去，還有弦樂手在上面..。」

老蕭確認現場沒有人員受傷後，以打球舒緩壓力，他坦言焦慮，不知如何跟所有粉絲說明，考量到最壞結果是取消演出，即便粉絲不能接受也無可奈何，「要有心理準備啊，不是害怕事情就發生了，沒辦法，這種事誰想遇到，若是這樣大家退票那沒關係，我們應該接受、承受，所以能演是個奇蹟了。」不過他較為理性，先確認現場安全後，再和團隊研究問題，「我不想要製造恐慌。」

▲▼蕭敬騰高雄演唱會慶功宴 。（圖／華納提供）

▲蕭敬騰回憶設備發生意外當下，餘悸猶存。（圖／華納提供）

首次到高雄舉行個人演唱會，老蕭特地應觀眾要求，加碼唱了台語歌《無言花》，爸媽也到場欣賞演唱會，爸爸笑稱已50年沒到高雄，還到警察局找一個當年的朋友，可惜沒找到，笑說：「要派阿亮（卜學亮）來找了。」他到高雄3天，吃了海膽炒飯、司目魚丸、米糕還有白糖粿，先前曾在IG發文祝賀周杰倫幸福美滿，期許自己也能在40歲前擁有完美家庭，他說：「就是希望啊，一個願望而已啊，只是講一下，不要當真，周杰倫大哥這麼完美，家庭、人完美，應該大家都希望吧。」

▲▼蕭敬騰高雄演唱會 。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰彩排時硬體發生意外，導致開演時間延後。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰高雄演唱會慶功宴 。（圖／華納提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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