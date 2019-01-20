陽岱鋼衝高雄看蕭敬騰！揭認識過程..東京巨蛋播《王妃2.0》超狂

記者盧薇淩／高雄報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）19日連兩天舉行「娛樂先生世界巡迴演唱會」高雄站，這是他首次在高雄舉辦個人演唱會，20日雖因舞台設備出意外延遲開場，但他在晚間9點登台依然火力全開，一連演唱多首經典歌曲。特別的是，即便延遲演出，好友曾國城、陽岱鋼依然興奮地坐在台下欣賞，而提到和陽岱鋼的淵源，老蕭去年8月到日本看他打球，陽出場音樂突然播放《王妃2.0》，整個東京巨蛋充斥著開首歌曲，讓老蕭感動又興奮。

▲陽岱鋼看蕭敬騰演唱會 。（圖／資料照、華納提供）

通常球員們透過出場曲提高自己的士氣以及球迷的凝聚力，去年8月陽岱鋼在日本某場賽次上，球隊逆轉勝贏得勝利，正當換到他出場時，老蕭和經紀人Summer遍尋不著他蹤影，結果一出場現場播放新歌《王妃2.0》，Summer一聽轉身激動拍打陽岱鋼老婆謝宛容，直喊：「你們太賤了！」當時謝宛容還還有身孕，但聽到陽岱鋼送上的驚喜，也跟著興奮笑開懷，而從那次開始，《王妃2.0》就成了陽岱鋼專屬出場樂。

▲陽岱鋼和老婆謝宛容在台下看蕭敬騰。（圖／華納提供）

後來陽岱鋼將當天比賽的球衣、球褲親自送到老蕭家，老蕭自己買畫框將球衣保存好，放在家中作為展示，兩人興趣相投都熱愛運動，也年齡相仿，因此特別有話聊，Summer形容，「看他們聊天就像兩個小孩子一樣，自己講的哈哈大笑。」而陽岱鋼19日也特地從日本飛回台灣，跑到高雄看蕭敬騰演出，力挺好友。

▲▼曾國城跟老婆Kate到場支持。（圖／華納提供）