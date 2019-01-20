余苑綺婚宴　李亞萍余祥銓「這件事」爭執新娘囧喊：不要吵！

記者林彥君／台北報導



余天的二女兒余苑綺20日和從事建築業的老公Gary在圓山飯店補辦婚宴，席開110桌，余苑綺婚紗前後開深V飄仙氣。大姊余筱萍擔任伴娘，禮服大露美背相當優雅，弟弟余祥銓獻唱英文歌曲，余苑綺的女兒「樂樂」在媒體前亮相，和舅舅余祥銓玩親親，Q萌互動讓現場眾人快融化。

▲余天、李亞萍二女兒余苑綺婚禮。（圖／記者李毓康‎攝）

余苑綺的老公首次面對媒體緊張到冒汗，他為婚宴在半年內瘦下6公斤，余祥銓說有和媽媽打賭要瘦身，他瘦下4公斤，不過李亞萍不服氣說「跟70歲左右的人比，我是你這年紀一定可以瘦18公斤。」母子鬥嘴讓站中間的新人余苑綺忍不住當和事佬，「好了，不要吵！不要吵！」

▲余天、李亞萍二女兒余苑綺婚禮。（圖／記者李毓康‎攝）

李亞萍以紅色毛衣優雅出席，她笑說：「等等會換衣服，露事業線。」被問到禮金是否滿意？余天夫妻尷尬說婚宴還沒開始不知道金額，「大家來就很開心了，希望大家給女兒祝福。」余苑綺曾罹患直腸癌抗癌成功，一定要風光把女兒嫁出去。

▲余天二女兒余苑綺補辦婚宴，余祥銓、余筱萍和樂樂。（圖／記者李毓康攝）

▲余天二女兒余苑綺補辦婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲余天二女兒余苑綺補辦婚宴，席開110桌。（圖／記者李毓康攝）