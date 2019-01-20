ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

余苑綺婚宴　李亞萍余祥銓「這件事」爭執新娘囧喊：不要吵！

記者林彥君／台北報導

余天的二女兒余苑綺20日和從事建築業的老公Gary在圓山飯店補辦婚宴，席開110桌，余苑綺婚紗前後開深V飄仙氣。大姊余筱萍擔任伴娘，禮服大露美背相當優雅，弟弟余祥銓獻唱英文歌曲，余苑綺的女兒「樂樂」在媒體前亮相，和舅舅余祥銓玩親親，Q萌互動讓現場眾人快融化。

▲▼余天、李亞萍二女兒余苑綺婚禮。（圖／記者李毓康‎攝）

▲余天、李亞萍二女兒余苑綺婚禮。（圖／記者李毓康‎攝）

余苑綺的老公首次面對媒體緊張到冒汗，他為婚宴在半年內瘦下6公斤，余祥銓說有和媽媽打賭要瘦身，他瘦下4公斤，不過李亞萍不服氣說「跟70歲左右的人比，我是你這年紀一定可以瘦18公斤。」母子鬥嘴讓站中間的新人余苑綺忍不住當和事佬，「好了，不要吵！不要吵！」

▲▼余天、李亞萍二女兒余苑綺婚禮。（圖／記者李毓康‎攝）

▲余天、李亞萍二女兒余苑綺婚禮。（圖／記者李毓康‎攝）

李亞萍以紅色毛衣優雅出席，她笑說：「等等會換衣服，露事業線。」被問到禮金是否滿意？余天夫妻尷尬說婚宴還沒開始不知道金額，「大家來就很開心了，希望大家給女兒祝福。」余苑綺曾罹患直腸癌抗癌成功，一定要風光把女兒嫁出去。

▲▼余天二女兒余苑綺補辦婚宴,余祥銓。（圖／記者李毓康攝）

▲余天二女兒余苑綺補辦婚宴，余祥銓、余筱萍和樂樂。（圖／記者李毓康攝）

▲▼余天二女兒余苑綺補辦婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲余天二女兒余苑綺補辦婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲▼余天、李亞萍二女兒余苑綺婚禮。（圖／記者李毓康‎攝）

▲余天二女兒余苑綺補辦婚宴，席開110桌。（圖／記者李毓康攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空..宣布開放退票
  2. 余苑綺喜宴尷尬問澎恰恰紅包事件　余天：李亞萍就是大嘴巴
  3. 余苑綺挺過化療生女　李亞萍親解「補辦婚宴」原因
  4. 阿伯硬要合照暴衝：誰叫你是藝人！　王源遭拉扯衝突畫面曝光
  5. 蕭敬騰唱到一半…送咘咘BO妞超大驚喜！　金曲歌王「戴這個」小朋友嗨翻
  6. 余祥銓帶女友「見習」婚禮　李亞萍白眼虧：我也不指望他
  7. 余苑綺婚宴　李亞萍余祥銓「這件事」爭執新娘囧喊：不要吵！
  8. 小模聽話趴沙發　攝影師「脫光全身」從背後硬上！
  9. 董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！
  10. 黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366