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Tiffany揭露偶像辛酸幕後！談少時出道：花了2年才適應

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團少女時代走過10年歷史，團員Tiffany以「Tiffany Young」藝名重新出發，獨自一人到美國闖蕩，回想剛加入少女時代，坦言「花了2年才去適應」，因為對歌手夢想太過急切，「為了在節目獲得獨自表演，我什麼都願意做。」

▲Tiffany揭露偶像辛酸幕後！談少時出道：花了2年才適應。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

▲Tiffany以新人歌手之姿回到美國闖蕩。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

Tiffany最近接受美國《MTV》貼身專訪，問到她身為韓裔美籍，15歲小小年紀到南韓尋夢，會不會覺得像局外人般格格不入？「你這麼說也可以，我突然冒出來跟大家說，『嗨，我來自加州，我認真要當歌手。』如果是我應該不會把15歲孩子的話當真。」

然而初生之犢不畏虎，Tiffany滿懷抱負在南韓最大經紀公司SM娛樂練習，「我到韓國去的時候心想，我要征服全亞洲、全世界，就像寶兒一樣，別人都覺得我很荒唐，但要做就做大、要嘛就回家吃自己。」

▲Tiffany揭露偶像辛酸幕後！談少時出道：花了2年才適應。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

▲身為傳奇KPOP天團，Tiffany透露許多私下辛苦的一面。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

外界好奇身為KPOP韓流偶像的心路歷程，Tiffany坦言，「一開始當然很辛苦，即使少女時代剛開始的時候，我也花了差不多2年時間去閱讀、去寫、去適應。當時有一段時間，你必須要變得非常完美，你什麼都要做得好，穿要穿得合適、說話要說得恰當，看起來要有模有樣，但因為我太愛唱歌、太喜歡站在舞台上，這些對我來說都是小事。」

Tiffany也透露一段小故事，「少女時代剛出道的時候，我們的經紀人很嚴格，我到現在還很感謝他，他總是說『如果你這個做得到、你可以完成的話，我就讓你在廣播節目唱那首歌。』。」

▲Tiffany揭露偶像辛酸幕後！談少時出道：花了2年才適應。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

▲Tiffany以前就夢想著solo表演，為了唱首歌什麼都願意做。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

她因此激勵自己，「好！如果能讓我在廣播節目唱歌、有solo演出的機會，我什麼都願意做，我可以投入所有時間，就為了唱當時我覺得非常重要的那一首歌。」坦言那時「當然很辛苦、當然有很多的教條，必須被限制以及很多的期待，但當你很想要、很愛一個東西時，你一定會找到方法的。」

回首10年，Tiffany說，「你在人生某個時刻感到非常熱切、非常急迫的時候，這些可能成就你，也可能擊潰你，但如果你撐住了，就成為了現在的自己，我很高興我做到了。」

▼Tiffany接受《MTV》專訪。（影片來源：YouTube MTV News）

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關鍵字

Tiffany, 少女時代, 日韓風

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