真的是國際艾！　艾怡良耶誕節東京開唱圈粉日本人

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良受邀參加「塔音渋谷音楽祭」12月25日於東京TOWER RECORDS澀谷店B1的CUTUP STUDIO開唱，此外，在澀谷店6樓也特設專區販售艾怡良的專輯和剛發行的《垂直活著，水平留戀著》、《偏偏我卻都記得》典藏黑膠。

▲▼艾怡良澀谷開唱 。（圖／環球提供）

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艾怡良不只曾榮獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎，之前更曾和日本天團「EXILE放浪兄弟」成員SHOKICHI共同合作單曲〈6.5 Days〉並收錄在SHOKICHI的個人專輯當中，而2023年EXILE在台北流行音樂中心的演唱會，亦邀請艾怡良擔任演出嘉賓，創造了許多經典的場面與作品，也讓她在日本累積了不少粉絲。

艾怡良在現場發表了最新專輯裡的主打曲〈那時有你〉，演出開始她跟主持人用Live Podcast的形式先介紹新專輯，靈感來自前陣子新專輯的聽歌會，形式頗受大家喜歡，所以既然是第一次到日本宣傳，想說用比較不一樣的方式來跟大家見面聊天，兩位樂手也一起演出，除了新歌首唱，她更帶來幾首在她的音樂生涯裡很重要的歌曲，在現場看到一些朋友遠道而來，讓她直呼很開心。

▲艾怡良相當開心能見到日本歌迷。（圖／環球提供）

由於適逢耶誕節，艾怡良也跟樂手、工作人員玩交換禮物，以T-shirt交換到沐浴乳，度過難忘的東京耶誕節。近日剛推出新專輯《我的問題該問誰》深獲好評的艾怡良，跨年則將在台南跟大家一起度過，新年願望：「希望自己可以越來越勇敢，也越來越相信自己可以達成目標。」