陸體操正妹國手曬「性感擦邊片」遭官方封禁、清粉！抖音高層曝內幕

記者劉宛欣／綜合報導

中國前女子體操國手吳柳芳因發布性感舞蹈影片，遭批評「有損國家運動員形象」、「擦邊球」，導致抖音帳號一度被官方出手管制，大量影片被下架，粉絲數突破500萬的她，23日再度遭強制清粉、限制關注，引發各界質疑，對此，抖音集團副總裁李亮25日晚間回應了質疑，聲稱一切都是遵照國家法律執行。

▲吳柳芳因為發性感舞蹈片而被官方盯上。（圖／翻攝自抖音）

抖音近日針對吳柳芳的帳號強制移除粉絲，以及禁止關注，引發網路上正反兩派論戰。大多數人認為處罰不當，研究互聯網多年知名科技博主「fenng」 提出質疑「身材好、長相過得去的運動員跳舞被指責是色情擦邊，身材不好一臉橫肉的運動員也跳同樣的舞，搔首弄姿，為什麼就不是色情擦邊？」公開表示對抖音官方標準的不解。

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抖音集團副總裁李亮25日回應該質疑，表示「對運動員的判斷和處理，分歧很大，我們還是要根據國家相關法律法規與指導要求，執行好。」間接透露針對吳柳芳的處置，是根據國家上層的「指導」而施行。

▲抖音副總裁回應。（圖／翻攝自微博）

吳柳芳剛滿30歲，早在2013年就因傷病退役，退役前曾在多項世界級比賽中為中國拿下多個獎牌，今年她以網紅身分轉型經營社群，原先抖音帳號粉絲數不到5萬，但在「管晨辰批吳柳芳擦邊」事件爆發後，她的粉絲短短一天漲幅超過200萬，隨之引發爭議，引起官方關注後數度被抖音禁止關注，解禁後突破了500萬大關。