ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸體操正妹國手曬「性感擦邊片」遭官方封禁、清粉！抖音高層曝內幕

記者劉宛欣／綜合報導

中國前女子體操國手吳柳芳因發布性感舞蹈影片，遭批評「有損國家運動員形象」、「擦邊球」，導致抖音帳號一度被官方出手管制，大量影片被下架，粉絲數突破500萬的她，23日再度遭強制清粉、限制關注，引發各界質疑，對此，抖音集團副總裁李亮25日晚間回應了質疑，聲稱一切都是遵照國家法律執行。

▲抖音副總裁回應吳柳芳被禁。（圖／翻攝自微博、抖音）

▲吳柳芳因為發性感舞蹈片而被官方盯上。（圖／翻攝自抖音）

抖音近日針對吳柳芳的帳號強制移除粉絲，以及禁止關注，引發網路上正反兩派論戰。大多數人認為處罰不當，研究互聯網多年知名科技博主「fenng」 提出質疑「身材好、長相過得去的運動員跳舞被指責是色情擦邊，身材不好一臉橫肉的運動員也跳同樣的舞，搔首弄姿，為什麼就不是色情擦邊？」公開表示對抖音官方標準的不解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

抖音集團副總裁李亮25日回應該質疑，表示「對運動員的判斷和處理，分歧很大，我們還是要根據國家相關法律法規與指導要求，執行好。」間接透露針對吳柳芳的處置，是根據國家上層的「指導」而施行。

▲抖音副總裁回應吳柳芳被禁。（圖／翻攝自微博、抖音）

▲抖音副總裁回應。（圖／翻攝自微博）

吳柳芳剛滿30歲，早在2013年就因傷病退役，退役前曾在多項世界級比賽中為中國拿下多個獎牌，今年她以網紅身分轉型經營社群，原先抖音帳號粉絲數不到5萬，但在「管晨辰批吳柳芳擦邊」事件爆發後，她的粉絲短短一天漲幅超過200萬，隨之引發爭議，引起官方關注後數度被抖音禁止關注，解禁後突破了500萬大關。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳柳芳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 侯怡君雨天遭小三「推下山坡撞樹」昏迷　一人分飾兩角網給好評！
  2. 謝盈萱聖誕節在家「上吐下瀉」疑食物中毒　曝跨年計畫一個人過！
  3. 曾志偉自嘲「家庭四分五裂」！　揭和曾寶儀私下真實互動
  4. 孫生宣布改名「姓也變了」！　頻陷風波嘆：這輩子犯太多小人
  5. 女星勸阻路人抽菸爆衝突！　被搶手機「丟菸頭到碗中」她氣炸
  6. 陸體操正妹國手曬「性感擦邊片」遭官方封禁、清粉！抖音高層曝內幕
  7. 真的是國際艾！　艾怡良耶誕節東京開唱圈粉日本人
  8. 串流收視週榜／台劇《吹吹風》排名升高！　黑馬2熱劇高收視完結
  9. 陳昇學吹伸縮喇叭　胡瓜勸他轉行要趁早
  10. 直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366