6位新一代票房毒藥！《金牌特務》泰隆艾格頓連砸2部

記者許瑞麟／綜合報導

如果你心中的票房毒藥還停留在西亞李畢福（Shia LaBeouf）、強尼戴普（Johnny Depp）、凱薩琳海格（Katherine Heigl）等人，或許可以稍微更新名單，從2017、2018年來看，到底哪幾位演員是新一代的票房毒藥呢？

泰隆艾格頓（Taron Egerton）



以《金牌特務》走紅，之後的作品卻頻踢鐵板，2018年2部電影《億萬男孩俱樂部》、《羅賓漢崛起》評價和票房都爆掉，後者更被不少外媒選為「年度票房炸彈」。《金牌特務：機密對決》也不如首集，作品中大概只有《飛躍奇蹟》和配音的《歡樂好聲音》成績比較好。

▲《羅賓漢崛起》。（圖／《羅賓漢崛起》劇照）



▲《億萬男孩俱樂部》。（圖／《億萬男孩俱樂部》劇照）



麥特戴蒙（Matt Damon）



算是產量相當穩定的演員，但也因此作品爆炸的機率也跟著提高，2018年在《瞞天過海：8面玲瓏》的戲份被刪掉，2017年《完美社區謀殺案》和《縮小人生》評價和票房也不好，2016年《長城》更常被好萊塢拿來開玩笑，真要回溯到他的好作品，似乎得回到2015年的《絕地救援》。

▲《縮小人生》。（圖／《縮小人生》劇照）



▲《完美社區謀殺案》。（圖／《完美社區謀殺案》劇照）



布魯斯威利（Bruce Willis）



活到老打到老的動作男星，每年都有作品推出，但大部份台灣都沒有上院線，國外票房也不盡理想。2018年的《猛龍怪客》被視為票房炸彈，這2年來的《Acts of Violence》、《First Kill》、《Once Upon a Time in Venice》皆是如此，參演的陸片《大轟炸》捲入范冰冰事件，總製片還被大陸政府通緝，讓本片還沒上映先蒙上一層灰，希望《異裂》能再讓他扳回一城。

▲《猛龍怪客》。（圖／《猛龍怪客》劇照）



席歐詹姆斯（Theo James）



以《分歧者》為人所知，沒想到該系列電影評價和票房越來越差，最後一集胎死腹中，他之後接演的電影成績也不盡理想，2018年的《London Fields》差點打破北美影史上映當天最差票房紀錄，雖然不是他的問題仍被掃到颱風尾，《暗算》也是淡淡地飄過去～《How It Ends》、《Zoe》台灣沒上映，北美也是雷聲大雨點小。

▲《暗算》。（圖／《暗算》劇照）



馬克華伯格（Mark Wahlberg）



也是作品產量豐富，無論是動作片、喜劇片都能看到他的身影。2017年《變形金剛5：最終騎士》評價和票房炸裂，《金錢世界》因為凱文史貝西（Kevin Spacey）捲入性醜聞蒙上陰影，他也被爆出片酬硬是比蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）高了好幾倍，上映後雖獲好評，但票房多少受到影響，《拳力逃脫》、《愛國者行動》票房上也都沒有較為突出的成績。

▲《愛國者行動》。（圖／《愛國者行動》劇照）



▲《金錢世界》。（圖／《金錢世界》劇照）



凱文史貝西（Kevin Spacey）



捲入性醜聞的他演藝事業跌入谷底，被《紙牌屋》開除，《金錢世界》拍完後被換角，當然也因此讓本片成本增加。而在《億萬男孩俱樂部》雖然只是配角，但多少也因為他，讓話題遠遠大於作品內容，評價和票房皆不高。

▲《億萬男孩俱樂部》。（圖／《億萬男孩俱樂部》劇照）