6位新一代票房毒藥！《金牌特務》泰隆艾格頓連砸2部

記者許瑞麟/綜合報導

如果你心中的票房毒藥還停留在西亞李畢福(Shia LaBeouf)、強尼戴普(Johnny Depp)、凱薩琳海格(Katherine Heigl)等人,或許可以稍微更新名單,從2017、2018年來看,到底哪幾位演員是新一代的票房毒藥呢?

泰隆艾格頓(Taron Egerton)



以《金牌特務》走紅,之後的作品卻頻踢鐵板,2018年2部電影《億萬男孩俱樂部》、《羅賓漢崛起》評價和票房都爆掉,後者更被不少外媒選為「年度票房炸彈」。《金牌特務:機密對決》也不如首集,作品中大概只有《飛躍奇蹟》和配音的《歡樂好聲音》成績比較好。

▲《羅賓漢崛起》。



▲《億萬男孩俱樂部》。



麥特戴蒙(Matt Damon)



算是產量相當穩定的演員,但也因此作品爆炸的機率也跟著提高,2018年在《瞞天過海:8面玲瓏》的戲份被刪掉,2017年《完美社區謀殺案》和《縮小人生》評價和票房也不好,2016年《長城》更常被好萊塢拿來開玩笑,真要回溯到他的好作品,似乎得回到2015年的《絕地救援》。

▲《縮小人生》。



▲《完美社區謀殺案》。



布魯斯威利(Bruce Willis)



活到老打到老的動作男星,每年都有作品推出,但大部份台灣都沒有上院線,國外票房也不盡理想。2018年的《猛龍怪客》被視為票房炸彈,這2年來的《Acts of Violence》、《First Kill》、《Once Upon a Time in Venice》皆是如此,參演的陸片《大轟炸》捲入范冰冰事件,總製片還被大陸政府通緝,讓本片還沒上映先蒙上一層灰,希望《異裂》能再讓他扳回一城。

▲《猛龍怪客》。



席歐詹姆斯(Theo James)



以《分歧者》為人所知,沒想到該系列電影評價和票房越來越差,最後一集胎死腹中,他之後接演的電影成績也不盡理想,2018年的《London Fields》差點打破北美影史上映當天最差票房紀錄,雖然不是他的問題仍被掃到颱風尾,《暗算》也是淡淡地飄過去~《How It Ends》、《Zoe》台灣沒上映,北美也是雷聲大雨點小。

▲《暗算》。



馬克華伯格(Mark Wahlberg)



也是作品產量豐富,無論是動作片、喜劇片都能看到他的身影。2017年《變形金剛5:最終騎士》評價和票房炸裂,《金錢世界》因為凱文史貝西(Kevin Spacey)捲入性醜聞蒙上陰影,他也被爆出片酬硬是比蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)高了好幾倍,上映後雖獲好評,但票房多少受到影響,《拳力逃脫》、《愛國者行動》票房上也都沒有較為突出的成績。

▲《愛國者行動》。



▲《金錢世界》。



凱文史貝西(Kevin Spacey)



捲入性醜聞的他演藝事業跌入谷底,被《紙牌屋》開除,《金錢世界》拍完後被換角,當然也因此讓本片成本增加。而在《億萬男孩俱樂部》雖然只是配角,但多少也因為他,讓話題遠遠大於作品內容,評價和票房皆不高。

▲《億萬男孩俱樂部》。