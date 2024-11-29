李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣更上層樓。沒想到常分享生活的她，28日突然在社群網站上傳一系列脫掉外褲的辣照，讓17.4萬人驚呆按讚直呼：「下衣真的失蹤了！」

▲▼粉絲看到李多慧沒穿外褲的反應。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



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照片中，可以看到李多慧紮起俏麗的丸子頭，化上精緻妝容，身穿淺灰色短袖上衣，相當映襯她的膚色，中空短版剪裁完美襯托出纖細腰身，自信展現結實馬甲線。

▲李多慧單穿三角褲。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



格外引起討論的莫過於李多慧完全沒有穿外褲，直接單穿黑色三角褲，秀出穠纖合度的腿部線條，拍攝地點貌似是在香港的遊艇上，難得破尺度的穿搭釣出不少粉絲驚呼：「這是可以免費看的嗎！褲子穿起來太辣了！」

▲▼李多慧的腰臀比羨煞女粉絲。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



事實上，李多慧目前已正式移居台北，5月中旬便完成了搬家過程。談起房價，她也比較了台北與首爾江南區的生活成本，認為台北的租金水平與江南相當，但在台灣租房通常附帶家具，這一點與家鄉有所不同。

▲李多慧的好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）