啦啦隊女神只拍蔡其昌！會長cue「去拍台南那個法師」網笑：升等了

記者陳芊秀／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，台灣實力被世界看見，中華職棒會長蔡其昌身兼12強賽領隊，親自協調各項事務，因此被網友暱稱「蔡總機」。Fubon Angels的女神安娜見到蔡其昌時，忍不住熱情喊道：「會長，辛苦了！」沒想到蔡其昌幽默回應：「幹嘛一直拍我？不然你去拍台南那個法師。」結果被點名的棒球YouTuber台南Josh也回應了。

▲安娜拍中華職棒會長蔡其昌，被cue「拍台南那個」。（圖／翻攝自IG）

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富邦悍將啦啦隊女神安娜在IG上傳影片，與棒協會長蔡其昌展開有趣對話。影片中，安娜從下方視角甜喊「會長~」，蔡其昌幽默回應：「你不拍選手，幹嘛拍我？」而她則笑著說「你很好看啊」，讓蔡其昌一時愣住，隨後調皮地說：「不然你去拍台南那個法師。」安娜忍不住笑出聲，並在貼文中表示，每次見到會長都覺得親切又有趣，原本想認真地說聲辛苦了，但最後卻變成這樣，更自稱是會長的頭號粉絲。

影片引發網友熱烈迴響，以「反指標」分析聞名的棒球YouTuber台南Josh也被釣出回應：「法師準備好了。」網友紛紛留言調侃，「會長辛苦了，管棒協以外還要當媒人」、「台南的法師」、「笑死國師升等變法師」、「會長認證的螢幕CP」，整段互動氣氛超歡樂。

▲台南Josh也被釣出回應：「法師準備好了。」（圖／翻攝自IG）