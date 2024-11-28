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台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

記者蔡琛儀／台北報導

2025台中跨年晚會將於12月31日在台中水湳中央公園盛大開唱，繼公布首波陣容輝人及告五人外，今（28日）再宣布五堅情將獨家在台中跨年合體，而台中在地發跡的天團玖壹壹也會坐鎮水湳主場擔任第一棒。

▲▼玖壹壹、五堅情出席台中跨年。（圖／台中市政府提供）

▲五堅情出席台中跨年。（圖／台中市政府提供）

邱鋒澤興奮直呼：「很期待！以往在台中的跨年。中部歌迷特別地熱情，尖叫聲非常大聲，而且今年會唱新歌！是我們回歸的第一首單曲，很期待唱給大家聽！」小賴則剛好能開心返鄉：「我是台中人，開心可以回家看看家人！」婁峻碩搶先預告：「這次演出上面有做一些特別的編排！」尤其團員聽說今年同時段可能要會對戰台北跨年的Energy，五堅情表示不敢大意，最近開始積極練舞，要調整到最好狀態。

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唱完跨年要如何慶祝？邱鋒澤正在揪團要去大啖台中美食，提議著要去吃燒烤同歡，小賴則特別推薦在地美食大麵羹。對於2025工作目標，五堅情期許：「希望可以趕緊舉辦新的巡迴演唱會、前提是把新專輯做完，2025年希望推出更多的作品，迫不及待讓歌迷們看到我們的成長。」面對跨年有霸王級寒流來襲，團員們要如何應戰抗寒？陳零九笑說：「要多準備一件發熱衣。」平時有在健身、擁有結實身材的邱鋒澤則完全沒在怕，霸氣回應：「要用肌肉對抗寒流！」

▲▼玖壹壹、五堅情出席台中跨年。（圖／台中市政府提供）

▲玖壹壹出席台中跨年。（圖／台中市政府提供）

本土天團玖壹壹對於行銷家鄉台中不遺餘力，上月才在水湳中央公園舉辦「南北貳路」音樂節，吸引數萬名樂迷到場朝聖，今年跨年將鎮守家鄉台中，洋蔥開心表示：「這是第三次在台中跨年演出，距離上一次感覺自己進步很多！」並喊話絕對給台中限定的歌曲與精彩演出，「今年南北貳路的精華加強版，讓沒有來的人更期待下一次！」團員大力推薦在地美味：「台中美食多到數不完，各家滷肉飯都大推！」洋蔥還特別推薦一家在大雅的蛋包飯，是他的口袋名單。

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