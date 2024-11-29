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Imagine Dragons頂低溫穿吊嘎開唱！　主唱Dan暖謝粉絲：讓我感覺像家

記者蕭采薇／台北報導

搖滾天團Imagine Dragons（謎幻樂團）三度降臨台北開唱，帶著一開賣就完售的全新世界巡迴《Imagine Dragons : LOOM WORLD TOUR LIVE IN TAIPEI》站上台北南港展覽館，吸引超過1萬8000人朝聖，性感主唱Dan Reynolds更身穿白色緊身背心，大展好身材。

▲謎幻樂團Imagine Dragons三度降臨台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲謎幻樂團Imagine Dragons三度降臨台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Imagine Dragons一開場直接連發磅礴金曲《Thunder》、《Bones》，瞬間引爆全場氣氛，Dan 暖心回應現場觀眾：「睽違六年，很感謝你們前來，我很感激我們今晚都在這，今天是感恩節，我想念我的家人和小孩，但你們讓我感覺像家。」接著卯足全力唱100分鐘，火力全開獻唱18首歌。

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▲謎幻樂團Imagine Dragons三度降臨台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Imagine Dragons性感主唱Dan Reynolds，不畏低溫穿吊嘎開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Dan不僅大秀姣好身材配上多才多藝大秀鼓技、鋼琴自彈自唱樣樣來，讓在場所有樂迷首首揮汗合唱陷入瘋狂，可見現場熱血盛況，再次寫下開唱好口碑。新巡迴從美國開跑一路唱至亞洲各大城市，包括吉隆坡、曼谷、新加坡、東京，台北場則是一開賣就18000張門票秒殺。

▲謎幻樂團Imagine Dragons三度降臨台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲謎幻樂團Imagine Dragons整場金曲連發。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Imagine Dragons把搖滾舞台與震撼聲光效果，原汁原味空運來台，唱作俱佳近100分鐘、舞台聲光效果十足及誠意滿滿18首絕無冷場，網羅出道以來精華曲目，包括狂噴紙花的《Bones》、《Wake Up》、海灘球入場同樂《Take Me to the Beach》、萬人大合唱《Radioactive》、自彈自唱開場，手機燈海感動應援的《Demons》等多首洗腦排行代表作連發。

▲謎幻樂團Imagine Dragons三度降臨台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲性感主唱Dan Reynolds更身穿白色緊身背心，大展好身材。（圖／Live Nation Taiwan提供）

其中演唱《Walking the Wire》前，Dan Reynolds還開玩笑自爆「我哥哥都笑我，我的聲音很像芝麻街的餅乾怪獸。」逗得全場哄堂大笑，同時Dan Reynolds也不忘感性飆正能量金句，鼓勵歌迷們「一定要宣洩自己的情緒，要勇敢說出來內心的話，不要害怕也不憋在心裡，這很重要，謝謝大家今晚來。」成功三度與台粉創造獨一無二的回憶。

 

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