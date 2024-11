Imagine Dragons頂低溫穿吊嘎開唱！　主唱Dan暖謝粉絲：讓我感覺像家

記者蕭采薇/台北報導

搖滾天團Imagine Dragons(謎幻樂團)三度降臨台北開唱,帶著一開賣就完售的全新世界巡迴《Imagine Dragons : LOOM WORLD TOUR LIVE IN TAIPEI》站上台北南港展覽館,吸引超過1萬8000人朝聖,性感主唱Dan Reynolds更身穿白色緊身背心,大展好身材。

▲謎幻樂團Imagine Dragons三度降臨台北開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

Imagine Dragons一開場直接連發磅礴金曲《Thunder》、《Bones》,瞬間引爆全場氣氛,Dan 暖心回應現場觀眾:「睽違六年,很感謝你們前來,我很感激我們今晚都在這,今天是感恩節,我想念我的家人和小孩,但你們讓我感覺像家。」接著卯足全力唱100分鐘,火力全開獻唱18首歌。

▲Imagine Dragons性感主唱Dan Reynolds,不畏低溫穿吊嘎開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

Dan不僅大秀姣好身材配上多才多藝大秀鼓技、鋼琴自彈自唱樣樣來,讓在場所有樂迷首首揮汗合唱陷入瘋狂,可見現場熱血盛況,再次寫下開唱好口碑。新巡迴從美國開跑一路唱至亞洲各大城市,包括吉隆坡、曼谷、新加坡、東京,台北場則是一開賣就18000張門票秒殺。

▲謎幻樂團Imagine Dragons整場金曲連發。(圖/Live Nation Taiwan提供)

Imagine Dragons把搖滾舞台與震撼聲光效果,原汁原味空運來台,唱作俱佳近100分鐘、舞台聲光效果十足及誠意滿滿18首絕無冷場,網羅出道以來精華曲目,包括狂噴紙花的《Bones》、《Wake Up》、海灘球入場同樂《Take Me to the Beach》、萬人大合唱《Radioactive》、自彈自唱開場,手機燈海感動應援的《Demons》等多首洗腦排行代表作連發。

▲性感主唱Dan Reynolds更身穿白色緊身背心,大展好身材。(圖/Live Nation Taiwan提供)

其中演唱《Walking the Wire》前,Dan Reynolds還開玩笑自爆「我哥哥都笑我,我的聲音很像芝麻街的餅乾怪獸。」逗得全場哄堂大笑,同時Dan Reynolds也不忘感性飆正能量金句,鼓勵歌迷們「一定要宣洩自己的情緒,要勇敢說出來內心的話,不要害怕也不憋在心裡,這很重要,謝謝大家今晚來。」成功三度與台粉創造獨一無二的回憶。