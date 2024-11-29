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12月生肖運勢出爐！猴擺脫衰運 　虎、龍小心血光

記者陳怡真／台北報導

歲末將至，2024年最後一個月份即將到來，現在就跟隨命理師李沄潔的生肖運勢解析，一同探索十二生肖在這個年終時節的運勢發展。屬牛與屬蛇的朋友本月將獲得貴人相助，事業上有望迎來新的發展機會；屬猴的朋友也終於走出前幾個月的陰霾，迎接全新的好運。然而，屬虎與屬龍的朋友需特別留意外出的安全，謹慎應對可能的突發狀況。如果你也想了解自己在國曆12月的運勢，馬上來一探究竟吧！

▲進入國曆12月，命理師李沄潔提供大家十二生肖運勢解析，請往下看更詳盡的解析。（圖／記者陳怡真製）

▲進入國曆12月，命理師李沄潔提供大家十二生肖運勢解析，請往下看更詳盡的解析。（圖／記者陳怡真製）

生肖鼠

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屬鼠的朋友，國曆12月需特別注意暗藏的小人，本月言行舉止需謹慎，避免與人發生衝突或交惡，才能有效化解潛在的問題。工作方面，本月重要事務有貴人相助，進展順利，但保持低調，穩健前行才能守住成果。財運方面，正財運良好。然而，進行投資則需特別謹慎，避免貿然決策或跟風，增添錢財損失風險。感情方面，單身者應放下心防，給彼此更多相處機會，才能拓展彼此感情；已婚者需多關注家庭和伴侶，避免因小事與家人爭執，理性溝通才能維持和諧的家庭氛圍。健康方面，本月需注重健康的生活作息，避免熬夜與過度勞累，如果免疫力下降，容易引發流感與其他疾病的風險。另外，本月也需特別注意行車安全，切勿酒後或疲勞駕駛。

生肖牛

屬牛的朋友，進入國曆12月，貴人桃花運勢相當不錯，卻也伴隨著一些挑戰。工作方面，本月會迎來較大的波動與變動，雖然需面臨轉變和挑戰，相對也會出現好契機，堅持下去有機會迎來好的結果。財運方面，正財運勢雖有不錯的契機，但稍縱即逝，需做好充足準備，才能掌握。投資運勢波動較大，容易面臨大起大落的情況。感情方面，單身者感情運勢旺盛，桃花盛開，應該積極主動參與社交活動，有望遇到合適的對象；已婚者感情和諧，若有計劃備孕，本月是個合適的時機。健康方面，本月需特別注意健康，可能會有舊傷復發或小毛病帶來的不適感，本月建議多關注身體狀況，減少熬夜並充分休息。同時，不妨抽空前往宗教場所或郊外放鬆，有助淨化個人磁場與調節身心。

生肖虎

屬虎的朋友，國曆12月需特別注意外出安全，記得定期更換車輛的輪胎、煞車皮等零件。外出行走時，避免奔跑、低頭玩手機或走神，以減少意外血光發生。工作方面，建議本月專注做好自己的本份，減少不必要的言論發表，以免引起小人嫉妒或干擾。財運方面，正財運勢平穩，但需謹慎處理重要事務，緩慢評估後再執行。投資方面切勿貪心，需見好就收。感情方面，單身者應放鬆心情，持開放心態與他人來往，不妨多請親友介紹合適對象。已婚者家庭和睦，但請保持心情開朗，勿過度糾結小事。健康方面，需注意心血管疾病，避免頭部直吹冷風，引發頭痛，另外，也需預防腸胃問題，如消化不良或腹瀉等不適症狀。

生肖兔

屬兔的朋友，國曆12月人際桃花運旺盛，但需謹慎維護人和，慎防因一時疏忽而得罪長官、同事或客戶，而自招小人嫉妒破壞。工作方面，本月建議著眼於長期利益，避免因著眼在短期得失而影響佈局。財運方面，正財運穩定，能有微小利益，但在投資時請多觀察放緩行動，才能確保穩健獲利。感情方面，單身者桃花運旺，需積極主動把握機會；已婚者應注意與異性交流時的言辭，避免無心的話語造成誤會。健康方面，本月需關注睡眠品質與筋骨健康，容易有氣血循環不良、頭暈頭痛等不適。另外，免疫力也較弱，容易出現發炎或感冒不易痊癒等情況，需充足休養讓身體恢復。

▲屬兔的朋友，國曆12月人際桃花運旺盛，但需謹慎維護人和，慎防因一時疏忽而得罪人，自招小人嫉妒破壞。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲屬兔的朋友，國曆12月人際桃花運旺盛，但需謹慎維護人和，慎防因一時疏忽而得罪人，自招小人嫉妒破壞。（圖／取自免費圖庫pexels）

生肖龍

屬龍的朋友，國曆12月需特別留意破財與交通安全，開車時務必保持專注，避免突發意外事故。工作方面，以和氣生財為重，避免與他人爭論，說話前宜三思而行，避免隨意發言，而在無意間造成誤會與損失。涉及重要事務與合約時，務必白紙黑字確認，切勿僅靠口頭協議。財運方面，歲末正財可穩守，但投資計畫建議暫緩，以免承受不必要的風險。感情方面，單身者桃花運旺，可請身邊朋友介紹或旁人的暗示告白；已婚者需關注家中孩童的健康，特別是感冒或發生小擦傷等血光災害。健康方面，保持充足的睡眠與營養攝取有助於精氣神充沛，思緒清晰，進而提升整體運勢。

生肖蛇

屬蛇的朋友，國曆12月在人際關係和桃花運上有不錯的表現，過去廣結善緣的努力將帶來回報，並可依靠這些人脈開啟新的合作機會或商業契機。工作方面，雖然過程辛苦，但只要按部就班做好本職，便有「無心插柳柳成蔭」的意外好運。財運方面，正財運表現不錯，努力工作將獲得應有回報。投資方面需避免急躁，務必做好風險管理。感情方面，單身者本月桃花運較弱，需防爛桃花；已婚者則可能面臨家庭支出大增，如每月固定開銷、房屋修繕、購置新家具或車房等。健康方面，注意氣虛問題，易出現感冒、鼻子過敏、皮膚過敏，以及牙齦和喉嚨發炎等情況。本月宜注重養生，身體強健可提升整體運勢，讓生活更加順遂。

生肖馬

屬馬的朋友，國曆12月錢財方面需要特別留意不經意的流失情況。工作方面，本月的事務變化多端，容易讓屬馬的朋友情緒波動或煩躁，因此與他人發生口角或衝突。本月只要控管好情緒，保持思路清晰，就能做出正確決策。本月請平常心面對一切，按照原定計劃逐步處理，以減少出錯率。財運方面，正財運較為疲弱，投資方面不宜貿然行動，急進投資可能帶來虧損，應做好功課後再進場。感情方面，單身者在感情上，本月可能進展較緩慢，無明顯突破；已婚者家庭氣氛和樂，但需多些包容與體諒，才能讓關係和諧。健康方面，需留意日常衛生習慣，需防範季節變化引發的健康問題，如保暖不足導致感冒等。此外，無論是步行還是騎車需放慢速度，減少意外發生。

生肖羊

屬羊的朋友，進入國曆12月，重要事務如合約、會議等，建議親力親為，謹慎處理。工作方面，可能會遇到公司縮編或組織重整的挑戰，但本月有貴人助力，如果是已經做好轉換的準備，不妨把握變動的機會，有望順利轉換跑道。財運方面，無論是正財或偏財運勢皆不太理想，投資需保持謹慎，建議以保守為主。感情方面，單身者桃花運相當不錯，可多請親友介紹對象，有望遇到心儀伴侶；已婚者若有備孕計劃，可把握本月良好契機。健康方面，需特別注意支氣管健康，可能出現胸悶、氣喘、過敏等不適症狀。特別提醒，屬羊的朋友，本月行走請保持專注，需特別預防摔倒等意外發生。

▲屬羊的朋友，進入國曆12月，重要事務如合約、會議等，建議親力親為，謹慎處理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲屬羊的朋友，進入國曆12月，重要事務如合約、會議等，建議親力親為，謹慎處理。（圖／取自免費圖庫pexels）

生肖猴

屬猴的朋友，國曆12月整體運勢相當不錯，尤其在工作和財運方面能感到明顯提升。工作方面，受到長官或貴人的賞識，可能會有工作調整、升遷或外派的機會，在好契機出現時，請務必把握。對曾經幫助過你的人，請心懷感謝，如果是觀念不同的人，也請多換位思考，才能讓事情順利進展。此外，簽署文件、合約及用印時需特別謹慎，避免疏漏而帶來損失。財運方面，正財運勢穩定，帶來不錯的收益。但投資運起伏較大，容易有大幅波動，應密切留意，避免從盈轉虧。感情方面，單身者不妨多祈求好姻緣，提升感情運勢；已婚者則需注意與另一半的溝通和互動，避免因忽視對方而引發矛盾。健康方面，健康狀況良好，但需留意作息。如有家族病史或原先健康不佳者，則需預防舊疾復發或病情惡化。孩童則需留意日常活動安全，預防血光之災。

生肖雞

屬雞的朋友，國曆12月運勢相當不錯，除了迎來貴人的助力，先前的努力也有望在此時獲得回報。工作方面，需格外注意重要資料和商業機密的保護，避免洩露給無關人士，以防小人從中作梗，導致不必要的損失。建議親自處理核心事務，冷靜謹慎行事，能有效減少錯誤的發生。財運方面，正財運勢不錯，之前的付出的努力有機會轉化為收入。然而在投資方面，需避免槓桿操作，以免發生不必要的財務損失。感情方面，單身者本月桃花運勢旺盛，遇到合適的對象，不妨主動把握相處機會，增進彼此情感；已婚者若有備孕計畫，本月是理想時機。健康方面，本月需關注頸部僵硬、腰背疼痛及下肢循環不良等問題。適度運動和保持規律作息，有助於改善身體狀況，減少不適感。

生肖狗

屬狗的朋友，國曆12月運勢平穩，只要保持內心安定，事情即能順利進行。工作方面，需多加努力，對外合作時應注重彼此默契與認同，凡事請以白紙黑字為憑據，保障雙方權益。本月貴人運勢一般，但記住自己也能成為自己的貴人，透過努力提高自己的能見度，讓職場長官或貴人注意到你的表現。財運方面，正財運平穩但需謹慎守財。投資運不錯，但需見好就收，謹慎操作。感情方面，單身者可能因距離或溝通不良，導致雙方出現誤解與爭吵；已婚者則家庭和諧幸福。健康方面，應注意因思慮過多導致的腦神經衰弱和睡眠品質下降，容易引發肝火旺盛、牙齒或牙齦疼痛、神經痛及腸胃消化問題。屬狗的朋友，由於磁場容易被影響，本月需特別避免出席弔唁場合，盡量避免進出醫院和喪家。

生肖豬

屬豬的朋友，國曆12月工作運勢順暢，請提醒自己多微笑、多觀察和讚美他人的優點。本月保持心情愉快，運勢也會暢旺。工作方面，請秉持和氣生財，避免與人發生衝突，吃些小虧無妨。本月凡事需要親力親為，專注在本職事務中，可以減少疏漏錯誤發生。財運方面，正財運勢平穩，但本月容易有超支情況，需做好支出控管。投資則需格外謹慎，容易因誤判而導致錢財流失。感情方面，單身者需防爛桃花；已婚者本月可能面臨較多的支出，甚至可能收到罰單導致破財。健康方面，應保持運動習慣，提升整體健康。女性朋友需特別注意婦科問題，如子宮、卵巢及泌尿道發炎等，另外，還需要預防眼睛的不適，例如眼壓過高，以及膝蓋酸痛、小腿抽筋等不適不適症狀。

▲屬豬的朋友，國曆12月工作運勢順暢，請提醒自己多微笑、多觀察和讚美他人的優點。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲屬豬的朋友，國曆12月工作運勢順暢，請提醒自己多微笑、多觀察和讚美他人的優點。（圖／取自免費圖庫pexels）

  李沄潔老師介紹

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我

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