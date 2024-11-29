《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

娛樂中心／綜合報導

今年暑假上映的《異形：羅穆路斯》以3.5億美元票房和影迷間的熱烈好評，成功延續了經典系列的恐怖魅力。如今，這部大受歡迎的科幻驚悚鉅作已正式登陸 Disney+，讓更多觀眾能隨時體驗異形宇宙的壓迫氛圍與精彩故事。

▲《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

經典再現：《異形》全系列齊聚 Disney+

對於忠實影迷和新觀眾而言，Disney+平台已將《異形》系列的全部作品全面上架。從1979年的開創之作《異形》，到備受推崇的《異形2》，再到最新的《異形：羅穆路斯》，影迷可以重溫每一部充滿驚悚與深度的經典之作，深入了解這個宇宙背後的複雜世界觀。

網推爆《異形：羅穆路斯》三大必看理由

電影《異形：羅穆路斯》自2024年上映以來，迅速成為影迷與評論界熱議的焦點，以其令人屏息的視覺效果、精緻音效設計以及引人入勝的劇情，奠定了該系列電影的新高度。這部科幻驚悚大片更被譽為自《異形2》以來最出色的作品，包含視覺、音效，以及引人深思的宇宙觀探索，成為電影的必看理由！

▲《異形：羅穆路斯》評價相當高。（圖／二十世紀影業提供）

在視覺呈現方面，延續了該系列一貫的黑暗美學，更透過細膩的實景拍攝與CG技術打造出栩栩如生的異形生物及深空環境。導演費將狹窄空間與昏暗燈光結合，營造出緊張壓迫的氛圍，讓觀眾仿佛置身片中，感受面臨的險境。特別是太空船失控墜落的場景，彷彿一場壯麗毀滅的太空芭蕾，讓人不寒而慄。

「音效設計」是本作的另一亮點。電影充分運用聲音的空間感和層次感，從微弱的金屬碰撞聲到異形的低沉咆哮，將觀眾的情緒牢牢掌控。一些關鍵場景的無聲處理，更是為緊張感注入了新的深度，觀眾無法預測下一秒恐怖將從何處襲來。

本作雖然是《異形》系列的第七部電影，但它成功地將故事設定於《異形》和《異形2》之間，為新觀眾提供了一個絕佳的切入點，而不需要對前作有深入了解。導演阿瓦雷茲在敘事上放棄了繁複的生命哲學探討，轉而聚焦於角色的生存奮鬥與宇宙的殘酷法則，讓觀眾能輕鬆跟隨劇情發展。

《終極戰士》全系列登陸Disney+

除了《異形》系列，Disney+還為影迷帶來另一個經典科幻系列《終極戰士》。特別是2022年推出的前傳電影《終極戰士：獸獵者》，以高完成度和緊湊劇情獲得線上播放的極佳表現。現在，兩大宇宙的融合可能性令人期待，讓科幻愛好者有更多沉浸的選擇。

▲▼《終極戰士：獸獵者》。（圖／二十世紀影業提供）

IP全面復活：《異形》與《終極戰士》迎來更多新篇章

隨著《異形：羅穆路斯》和《終極戰士》的成功，這兩大經典IP的未來顯得格外明亮。Disney+已經確認將推出更多以這些宇宙為基礎的電影與影集，其中包括備受期待的《異形：地球》。影迷不僅可以回顧經典，還能期待未來更多驚喜內容的到來。