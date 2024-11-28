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陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

記者顧齊祐／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，打破日本隊的27連勝紀錄，為台灣爭光，近日全台沉浸在喜悅中。藝人陶晶瑩也在社群平台上分享了她和老公李李仁觀賽的感動時刻，並透露當看到中華隊領先時，他們都感動哭了。然而，陶晶瑩的發文卻引來酸民留言，諷刺她「講不出台灣兩個字」，對此陶晶瑩也毫不客氣地回應。

▲陶晶瑩貼文遭酸「講不出台灣兩個字」。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩貼文遭酸「講不出台灣兩個字」。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶晶瑩近日在Threads上發文表示「中華隊4:0領先日本！我和老公都哭了！」，然而卻有網友回覆「Team Taiwan，就知道你們講不出台灣兩個字，華國藝人」，陶晶瑩則立即回應「怎麼會想這麼多？Team Taiwan! 挺台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣台灣！」，一連提了11次台灣，這一回應也引來其他網友的支持「讚讚讚，多講一點」。

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▲陶晶瑩發文表達激動心情。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩發文表達激動心情。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

而在中華隊奪冠後，陶晶瑩再度發文，表達她的激動心情「太感動了！太棒了！攻守俱佳！氣勢如虹！我們是世界冠軍！台灣第一！」，並且還建議應該獎勵王建民等教練團，提議道「是否應該幫教練團辦一個頒獎典禮？」

▲陶晶瑩建議應該幫教練團辦頒獎典禮。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩建議應該幫教練團辦頒獎典禮。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

此外，陶晶瑩還特別到陳傑憲貼文下留言「謝謝你們！辛苦了！除了大姆指還是大姆指！能否請教台灣隊長，如何在巨大壓力下還可以表現得這麼棒？謝謝」，其他網友也熱情回應「隊長太厲害了」、「你們超棒的，感動到想哭」。

▲陶晶瑩特別到陳傑憲貼文留言。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩特別到陳傑憲貼文留言。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

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陶晶瑩, 中華隊, 棒球, 世界棒球12強賽

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