NewJeans宣布解約「一早現身機場」！　包緊緊低調照跑行程

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans於28日晚間宣布29日凌晨起正式與ADOR解約，但會跑完原定的行程，今（29日）一早就可以看見她們如期現身金浦機場，將前往日本參加「Countdown Japan 24/25」音樂祭。

▲NewJeans於28日晚間召開緊急記者會，並宣布29日起解約。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）



綜合韓媒報導，NewJeans成員29日早上現身於金浦國際機場，準備飛往日本東京參加「Countdown Japan 24/25」音樂祭。儘管前一天宣布與公司解約，成員們當天依然在機場表現出專業的一面，身穿帽T、佩戴太陽眼鏡，神情略顯嚴肅，並對媒體低頭行禮，步伐匆忙，面對粉絲前來也都笑著應對，心情看來沒有受到太大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，NewJeans成員於28日晚間的緊急記者會，正式宣布與ADOR解約，並表示將尋求更自由、更真實的活動方式。成員們強調，由於公司未能履行保護他們的責任，解約已經成為唯一選擇。

NewJeans 的解約事件引發了外界關注，特別是公司與成員之間的合約是否仍然有效，未來是否能繼續使用團名等問題。儘管如此，成員們的態度表明，他們將繼續專注於自己的音樂事業，並將持續為粉絲帶來精彩的演出和音樂作品。

ADOR在NewJeans開完記者會後發表聲明，堅持與NewJeans的專屬合約仍然有效，「ADOR並未違反合約，單方面主張信任破裂並不能構成解約的理由。」並反駁了NewJeans成員解約的理由：「我們曾多次要求與藝人會面，但始終未能實現。我們希望即使現在，也能敞開心扉見面真誠地交流。」