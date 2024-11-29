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崔敏煥遭控「性交易、猥褻妻子」證據不足　警方「不起訴」結案

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥10月底遭到妻子毀滅性爆料，對方曝光音檔指控他婚內頻繁出入風化場所，更在家人面前不顧妻子的反對，強摸私密部位，遭到檢舉「強制猥褻」。他涉嫌性交易、猥褻妻子罪名，歷經警方1個月的調查，結果於29日出爐，因證據不足不起訴結案。

▲李洪基發文疑似吐露崔敏煥事件心聲。（圖／翻攝自李洪基IG）

▲崔敏煥日前遭檢舉涉嫌性交易、強制猥褻，因證據不足不起訴。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

崔敏煥日前遭到妻子曝光音檔，內容提及「哥哥，想去哪裡玩玩，有地方可以去嗎，那裡說沒有小姐，要候位很久」、「那邊說沒有小姐」、「附近有可以去的Hotel，不然汽車旅館也可以」，被認為是涉及性交易的對話，而律喜還指控他強摸私密部位，又遭到民眾向警方檢舉「強制猥褻」。

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▲李洪基直球對決：你能負責？。（圖／翻攝自李洪基IG、theqoo）

▲李洪基直球對決網友，但最終崔敏煥還是暫停活動了。（圖／翻攝自李洪基IG）

FTISLAND李洪基雖出面直球對決酸民「如果不是性交易，你能負責嗎」，但崔敏煥形象大傷，最終選擇暫停所有活動，團體現已「兩人體制」跑行程。

▲▼崔敏煥前妻律喜正式宣戰「爭3孩子撫養權」。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

▲崔敏煥與前妻律喜的戰爭還沒落幕。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

警方調查近1個月，29日結果出爐，根據首爾江南警察局對外說明，以違反性交易法、強制猥褻嫌疑遭到檢舉的崔某，經警方判斷後證據不足，以不起訴移送結案，司法上算是還給他清白。但他與前妻的家庭紛爭卻沒告一段落，律喜日前正式宣戰要爭取3個孩子的撫養權，以及贍養費和財產分割的調解申請，另一場戰爭還沒落幕。

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