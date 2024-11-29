黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明9月發文公開認愛網紅葉珂，然而女友陸續被挖出不適當言論遭到砲轟，隨後宣布退網刪帳號，近日他的認愛文也消失了，引發揣測。而他一段受訪畫面被挖出，不僅滿臉疲憊，言談中無奈說「希望這一切是一場夢」。

▲黃曉明認愛葉珂發文悄悄刪除，引發外界揣測情變。（圖／翻攝自微博）

黃曉明為了宣傳電影《戴假髮的人》受訪，當時說道：「我不知道你有沒有時候覺得你自己的人生，有時候你覺得真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」他接著說「反正活到我這個年紀的時候，我是會有這種感覺，就是當你有時候面對現實很無奈，很壓抑，又不能說出來，又有很多事情不知道該怎麼辦的時候，特別希望一覺醒來，發現這只是一場夢，特別想掐自己，欸這是夢嗎？」影片中，他表情顯得相當疲憊，眼睛更沒有往日神采。

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▲黃曉明宣傳電影受訪，談到內心覺得不堪時，「特別希望這是一場夢」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明受訪時雙眼無神。（圖／翻攝自微博）

網友看到黃曉明訪問畫面嘆「他的眼皮這個月都沒抬起來過」、「有點可憐」、「沒想到終結黃老師藝術生涯的不是歲月，是葉珂！」、「他的人設都被葉珂敗光了」。同時也有人酸「是夢就不要上節目了！既然上節目了難道收拾不了精神狀態了嗎」、「沒事，等明年孩子出生又開心了」。